Іран пошкодив 5 літаків-заправників США на базі в Саудівській Аравії, - WSJ

Пошкоджені літаки забезпечували дозаправлення авіації США та Ізраїлю під час операцій на Близькому Сході.

Іранський ракетний удар по військовій авіабазі в Саудівській Аравії пошкодив п’ять літаків-заправників Військово‑повітряних сил США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, літаки зазнали пошкоджень, однак не були знищені та нині перебувають на ремонті. Серед військовослужбовців загиблих немає.

Атака сталася на авіабазі Prince Sultan, де поряд із підрозділами США розміщені частини Королівських військово‑повітряних сил Саудівської Аравії. Зокрема, там базуються 4-те, 6-те та 14-те авіаційні крила, які використовують літаки підтримки – паливозаправники, розвідувальні борти та літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Відео дня

Паливозаправники відіграють важливу роль у спільній повітряній операції США та Ізраїлю. Вони забезпечують дозаправлення літаків у повітрі під час польотів до Ірану та на зворотному шляху.

Основу американського флоту таких літаків становлять Boeing KC‑135 Stratotanker. Загалом США мають понад 380 подібних машин.

OSINT-дослідник Стеффан Воткінс зазначив, що в останні тижні у повітрі одночасно перебувало до 75% флоту цих літаків, що свідчить про надзвичайно високу інтенсивність їх використання.

Втрати американської авіації

Нагадаємо, що під час операції "Епічна лють" сталася й авіакатастрофа. У ніч на 13 березня на заході Іраку розбився один із літаків KC-135.

У Центральному командуванні США підтвердили загибель чотирьох із шести членів екіпажу. За їхніми даними, у події брали участь два літаки: один упав, а інший зміг безпечно приземлитися в аеропорту Ben Gurion Airport.

Вас також можуть зацікавити новини: