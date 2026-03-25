США перекидають елітний десант на Близький Схід: їх вчили захоплювати аеродроми, - AP

Американці готуються розгорнути щонайменше 1000 військовослужбовців з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які навчені захоплювати критичні об'єкти ворога.

Сполучені Штати терміново відправляють понад 1000 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близький Схід в район Ірану. Елітні підрозділи готуються до вильоту найближчими днями, повідомляє інформаційне агентство Associated Press, посилаючись на трьох поінформованих співрозмовників у оборонних колах.

Цей підрозділ - головна сила реагування армії США, яка діє блискавично у складних операціях із висадки на парашутах, захоплення та контролю критичних об'єктів ворога (аеродроми, ключові плацдарми, штабі тощо), пише агентство. До складу групи увійде батальйон бойової групи 1-ї бригади й офіційні джерела на умовах анонімності підтвердили журналістам, що підготовка триває у режимі секретності.

Раніше офіційні особи США повідомили про переміщення корабля ВМС "Триполі" та 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти, яких зняли з навчань поблизу Тайваню. Також із Сан-Дієго вийшла група кораблів із силами швидкого реагування, зазначає AP. Два нових експедиційні підрозділи - це 5000 морпіхів. Зараз у регіоні вже перебувають близько 50 000 американських військових.

Сьогодні, у середу, 25 березня, на Капітолійському пагорбі відбудеться закритий захід. Представники Пентагону проведуть секретний брифінг для членів Комітету Сенату з питань збройних сил, сказав журналістам американський чиновник, знайомий із графіком зустрічей.

Метод батога та пряника від Трампа

Агенція акцентує, що Трамп тисне на Іран не тільки силою, але й одночасно проводить дипломатичні маневри. Білий дім заявляє про спроби розпочати діалог з Іраном, а Пакистан вже запропонував роль посередника. Трамп особисто підтвердив підготовку до переговорів, до яких залучені Стів Віткофф, Джаред Кушнер, держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Трамп напередодні під час виступу в Білому домі заявив:

"У нас є кілька людей, які цим займаються. А інша сторона, можу вам сказати, вони хотіли б укласти угоду".

Своєю чергою Тегеран спікер парламенту Мохаммад Багер Калібаф заперечує будь-які прямі контакти з Вашингтоном. Іранські військові залишаються непохитними. Речник армії опублікував заяву, де пообіцяв продовжувати боротьбу "до повної перемоги".

Яка зараз ситуація навколо Ірану

Адміністрація Трампа розробила таємний план із п'ятнадцяти пунктів, спрямований на припинення військового конфлікту з Іраном. Головною метою цього плану було стримування стрімкого зростання цін на енергетичні ресурси. Згідно з повідомленнями, цей план було передано іранській стороні через посередництво Пакистану.

Сам президент Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розвитку ядерної зброї, таким чином США досягли перемоги у цьому конфлікті. Він також стверджує, що США сприяли зміні політичного режиму в Ірані, оскільки нинішні лідери істотно відрізняються від тих, з ким почався цей конфлікт.

Крім того, стало відомо, що спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман у серії приватних розмов закликав Трампа не припиняти військові дії проти Ірану до повного повалення іранського режиму. Принц стверджує, що Іран є загрозою для Перської затоки.

