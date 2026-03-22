У Кремлі заговорили про 'глибокі наслідки' через вбивства лідерів Ірану

Пєсков висловив сподівання, що такі дії не стануть нормою.

Вбивства лідерів Ірану під час американо-ізраїльської операції матимуть дуже глибокі наслідки. Про це заявив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Він заявив, що Росія сподівається на те, що такі ситуації не стануть нормою.

"Це дійсно реальність, в якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не нормальність. І в будь-якому випадку це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може не залишатися без наслідків", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що раніше Axios писало, що після призначення новим верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї практично не з'являється на публіці. Цей факт викликає питання у міжнародних розвідслужб та аналітиків.

Журналіст Axios Барак Равід повідомляв, що США та Ізраїль мають інформацію, що Моджтаба Хаменеї все ще живий. За даними розвідки США, ознак того, що він загинув або повністю недієздатний, немає.

Трамп оголосив Іран "стертим з лиця землі"

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "стерли з лиця землі". За його словами, поставлені цілі військової операції в регіоні нібито досягнуті, ще й на кілька тижнів раніше терміну.

Трамп запевнив, що Іран хоче укласти угоду зі США. Він додав, що не зацікавлений у цьому.

