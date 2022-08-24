Маргарита Роблес зазначила, що влада Росії буде використовувати "природний газ як зброю війни"

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила українців про нову російську загрозу. Вона зазначила, що війська РФ можуть знову атакувати Київ.

Про це пише видання Anadolu.

"Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ або будь - яку іншу частину України", - зазначила глава Міноборони Іспанії.

За її словами, влада Росії "безсумнівно" використовуватиме "природний газ як зброю війни", і закликала до "солідарності і єдності" в Європейському Союзі.

"Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такий як перша або Друга світова війна. Зима буде суворою", - підкреслила Роблес.

Також вона вказала, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і Мадрид готовий навчити українських солдатів ними користуватися.

Як раніше повідомляв УНІАН, інформація про передачу Україні важкого озброєння від Іспанії з'явилася в ЗМІ 5 червня. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси і розконсервовані бойові танки Leopard 2A4.

ЗМІ також передавати, що Іспанія планувала передати для ЗСУ 40 старих бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, але в Берліні не дозволили це зробити.

Через місяць у засобах масової інформації опублікували іншу інформацію, мовляв, Іспанія все ж прагне поставити Україні Leopard 2A4 і гусеничні бронетранспортери M113. Нібито пакет включав би 10 одиниць першої техніки і 20 — другої. Однак тепер поставки танків скасовані.

2 серпня стало відомо, що Іспанія не постачатиме танки Leopard Україні, тому що техніка виявилася непридатна для використання і небезпечна для людей.

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