Підпис під відповідним рішенням може з'явитися у найближчі дні.

Президент Сполучених Штатів Америки має підписати новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських посадовців.

Зокрема, очікується, що президент США підпише пакет військової допомоги з новим озброєнням для України у найближчі дні. Розмір цієї військової допомоги становитиме не менше $100 млн.

Американські посадовці, на правах анонімності, сказали, що пакет імовірно включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Байден оголосив про виділення $800 млн на безпекову допомогу Україні. До складу цього пакету також мали бути включені засоби ППО.

13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні оборонну допомогу ще на $800 млн. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів та шоломів.

Наприкінці квітня стало відомо, що США готують третій пакет військової допомоги для України на суму $800 млн, який імовірно передбачав надання більшої кількості артилерії.

28 квітня Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити законопроект про виділення додаткових $33 млрд на підтримку України.

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