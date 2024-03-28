Іноземцям пропонують виїхати з України наземними маршрутами через Польщу чи Молдову.

Дипломатичне представництво Казахстану закликало своїх громадян залишити територію Одеської та Харківської областей. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті посольства Республіки Казахстан в Україні.

"У зв'язку зі зростаючою напруженістю та нестабільною ситуацією з безпекою в Одеській та Харківській областях України, посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для виїзду з України до Казахстану громадяни республіки можуть скористатися наземними маршрутами через Польщу чи Молдову, далі –комерційними авіасполученнями. У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу, тоді як для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

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Водночас Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно йти до укриттів у разі її оголошення.

Безпекова ситуація в Харкові та Одесі

Протягом останніх тижнів російські окупаційні війська неодноразово завдавали ударів по Одещині та Харківщині. Зокрема, 27 березня у Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого удару загинув чоловік, ще 19 осіб постраждали.

Нагадаємо, що раніше представник Державної думи РФ Андрій Луговий запропонував перетворити Харків на місто, в якому буде неможливо жити. Зокрема, цей депутат від "Ліберально-демократичної партії Росії" в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" заявив, що зараз окупаційні війська "акуратно і делікатно" діють на території України. Він заявив, що Харків треба "знеструмити до такої міри, щоб він став нежиттєздатним", щоб люди, які живуть у місті, тікали на захід. Те саме Луговий запропонував зробити з іншими містами України, зокрема з Києвом.

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