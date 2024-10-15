Європейський Союз працює над тим, щоб домогтися від країн Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Іран, Ірак тощо) ухвалення низки "проукраїнських" зобов'язань перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі (17-18 жовтня), ідеться в проєкті заяви.
Саміт ЄС і країн Перської затоки було задумано як "демонстрацію єдності", з усіх питань, включно з безпекою, енергетикою і торгівлею, пише Politico. Однак, як повідомляють, замість "єдності" у спільній заяві наголошено на "напруженості суперечок між ЄС і країнами Перської затоки з приводу війни Росії в Україні".
ЗМІ пише, що Європейський Союз запропонував формулювання, яке закликає всі країни припинити матеріальну допомогу Росії і засудити Іран за надання озброєння (ракет і безпілотників), які окупанти використовують проти України. Своєю чергою, країни Перської затоки "зацікавлені в більш загальному формулюванні", в якому йдеться про заклик припинити надсилати зброю в "зону конфлікту" з усіх боків.
Журналісти припускають, що можливим вирішенням цієї ситуації може бути видалення цього параграфа зі спільної заяви. Крім того, країни Перської затоки пропонують виключити пункт з обіцянкою "поліпшити спільну роботу з обходу санкцій".
"І все ж, хоча найбільш спірні питання, схоже, не обговорюватимуться, обидві сторони, схоже, знайшли спільну мову за кількома напрямками. Згідно з документом, вони засудять шквал ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що викликає гостру заклопотаність із наближенням зими, хоча Росію в тексті прямо не названо", - ідеться в матеріалі.
Експерти уточнюють, що в документі не було згадано про "поглиблення" відносин ЄС із Катаром - країною, яка продає європейським країнам дедалі більші обсяги скрапленого природного газу після відмови від російських енергоносіїв.
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