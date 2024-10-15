Країни Європейського Союзу і Перської затоки зіткнулися з різними формулюваннями того, який вигляд має мати засудження Росії.

Європейський Союз працює над тим, щоб домогтися від країн Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Іран, Ірак тощо) ухвалення низки "проукраїнських" зобов'язань перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі (17-18 жовтня), ідеться в проєкті заяви.

Саміт ЄС і країн Перської затоки було задумано як "демонстрацію єдності", з усіх питань, включно з безпекою, енергетикою і торгівлею, пише Politico. Однак, як повідомляють, замість "єдності" у спільній заяві наголошено на "напруженості суперечок між ЄС і країнами Перської затоки з приводу війни Росії в Україні".

ЗМІ пише, що Європейський Союз запропонував формулювання, яке закликає всі країни припинити матеріальну допомогу Росії і засудити Іран за надання озброєння (ракет і безпілотників), які окупанти використовують проти України. Своєю чергою, країни Перської затоки "зацікавлені в більш загальному формулюванні", в якому йдеться про заклик припинити надсилати зброю в "зону конфлікту" з усіх боків.

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Журналісти припускають, що можливим вирішенням цієї ситуації може бути видалення цього параграфа зі спільної заяви. Крім того, країни Перської затоки пропонують виключити пункт з обіцянкою "поліпшити спільну роботу з обходу санкцій".

"І все ж, хоча найбільш спірні питання, схоже, не обговорюватимуться, обидві сторони, схоже, знайшли спільну мову за кількома напрямками. Згідно з документом, вони засудять шквал ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що викликає гостру заклопотаність із наближенням зими, хоча Росію в тексті прямо не названо", - ідеться в матеріалі.

Експерти уточнюють, що в документі не було згадано про "поглиблення" відносин ЄС із Катаром - країною, яка продає європейським країнам дедалі більші обсяги скрапленого природного газу після відмови від російських енергоносіїв.

Інші новини про країни Близького Сходу

Раніше УНІАН повідомляв, що в Саудівській Авравії погрожують обвалити ціни на нафту до критичної позначки. Це може статися через "шахраїв" в ОПЕК+.

Крім того, Росія дратує не лише Китай, а й неядерні країни Глобального Півдня. Зокрема, через те, що Росія може надавати зброю хуситам.

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