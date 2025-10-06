Експрем'єр Польщі наголосив, що Меркель є "одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття".

З'явилась реакція Польщі та Естонії з приводу заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка звинуватила ці країни, а також Литву та Латвію у причетності до початку війни в Україні.

Зорема, ці звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера.

Також різко висловився з цього приводу експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття", написав він у соцмережі Х.

Що сказала Меркель

Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Меркель розповіла, що у 2021 році намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із Володимиром Путіним, оскільки, як вона визнала, Мінські угоди "Путін уже не сприймав усерйоз".

При цьому, за словами ексканцлерки, проти цієї ініціативи виступили саме Польща, Литва, Латвія та Естонія - "через страх, що у нас не буде єдиної політики щодо Росії".

Така позиція призвела до до погіршення відносин між ЄС і Росією, що зрештою спровокувало війну в Україні, заявила Меркель.

