Президент США має намір подзвонити президенту України і повідомити про результат зустрічі з російським диктатором.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з російським президентом Володимиром Путіним після зустрічі на Алясці. Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час спільної пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі (Аляска).

"Я вірю, у нас відбулася дуже продуктивна зустріч. Було багато, багато пунктів, з якими ми погодилися. Я би сказав, що є кілька важливих пунктів, які ми ще не зовсім реалізували, але ми досягли певного прогресу. Тому, угоди немає, поки її не буде досягнуто", - наголосив Трамп.

Президент США зазначив, що повідомить про свою зустріч з Путіним іншим лідерам, яким вважає за необхідне розповісти про неї, у тому числі президенту України Володимиру Зеленському і представникам НАТО. Чіткіших деталей Трамп публічно не розкрив.

Зустріч Трампа і Путіна - деталі

Раніше Трамп запевняв, що зустріч на Алясці має принести припинення вогню в Україні.

"Я хочу певних речей, я б хотів припинення вогню. Я хочу побачити припинення вогню в найкоротші терміни. Не знаю, чи відбудеться це сьогодні. Я буду незадоволений, якщо сьогодні цього не станеться", - сказав Трамп.

Президент США також попереджав, що якщо розмова з Путіним не складатиметься, то він просто покине зустріч.

