Нова фаза війни: США готуються відправити тисячі військових на Близький Схід, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відправки тисяч американських військовослужбовців на Близький Схід для посилення своєї війни проти Ірану, пише Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

Це може дати Трампу додаткові варіанти дій під час прийняття рішення про розширення операцій США у війні з Іраном.

Так, один із варіантів передбачає забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, і ця місія буде виконана в основному за допомогою військово-повітряних і військово-морських сил, повідомили джерела. Але забезпечення безпеки протоки може також означати розгортання американських військ на іранському узбережжі.

Крім того, адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки сухопутних військ на іранський острів Харг, який є центром 90% іранського експорту нафти. При цьому один із чиновників заявив, що така операція буде дуже ризикованою, оскільки Іран може дістатися до острова за допомогою ракет і безпілотників.

Водночас будь-яке використання американських сухопутних військ – навіть для обмеженої місії – може становити значні політичні ризики для Трампа, з огляду на низьку підтримку іранської кампанії американською громадськістю та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникати втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході.

За словами одного з джерел, обізнаних із ситуацією, представники адміністрації Трампа також обговорювали можливість розгортання американських сил для забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану. Водночас експерти зазначають, що таке завдання буде вкрай складним і ризикованим навіть для американських сил спеціального призначення.

Джерела повідомили, що обговорення щодо додаткових сил США виходять за межі прибуття на Близький Схід наступного тижня десантної групи з морським експедиційним підрозділом, до складу якого входять понад 2000 морських піхотинців.

Однак одне з джерел зазначило, що американські військові втрачають значну кількість сил у зв'язку з рішенням відправити авіаносець USS Gerald R Ford до Греції для технічного обслуговування після пожежі на борту судна.

Раніше Reuters писав, що Дональда Трампа заздалегідь попереджали, що атака на Іран може спровокувати удари по союзникам Америки в Перській затоці, а також про те, що Тегеран, ймовірно, намагатиметься перекрити економічно важливу Ормузьку протоку.

Також NYT пише, що Трамп розпочав війну проти Ірану, не розробивши чіткої стратегії, і навіть через три тижні після початку війни у Трампа немає очевидного плану щодо повалення іранського режиму.

