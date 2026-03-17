Президент Сполучених Штатів стверджував, що реакція Ірану стала несподіванкою.

Президента США Дональда Трампа завчасно попереджали, що атака на Іран може спровокувати удари по союзникам Америки в Перській затоці. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця США та два джерела, обізнаних з доповідями розвідки США.

Одне джерело на правах анонімності повідомило, що передвоєнний аналіз розвідки не свідчив про те, що відповідь Ірану буде "гарантованою", але "вона, безумовно, була вказана у списку потенційних наслідків".

Однак у понеділок, 16 березня, очільник Білого дому стверджував, що реакція Тегерану стала несподіванкою. Того дня Трамп двічі сказав, що удари Ірану у відповідь проти Катару, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Кувейту стали несподіванкою.

"Вони (Іран) не мали переслідувати усі ці країни на Близькому сході. Ніхто цього не очікував. Ми були шоковані", - сказав Трамп.

Як зазначає видання, ці твердження Трампа з’явилися після інших заяв його адміністрації, які не були підтримані розвідкою США. А саме, про те, що Іран невдовзі матиме ракету, здатну вразити материкову частину США, і що Ірану знадобиться від двох до чотирьох тижнів для створення ядерної бомби, а потім застосувати її.

Ці звинувачення та неминуча загроза, яку Іран становить для США та їхніх сил у регіоні, були серед переліку причин, які Трамп називав для виправдання рішення долучитись до Ізраїлю у війні проти Ірану.

Двоє інших обізнаних джерел повідомили, що Трамп був поінформований перед операцією, що Тегеран, імовірно, буде намагатися закрити економічно важливу Ормузьку протоку.

Впродовж останніх двох тижнів іранські дрони і ракети завдавали ударів по цілям в країнах Перської затоки. До цих об’єктів відносились воєнні бази США, база в ОАЕ, де розміщуються французькі війська, цивільні споруди, у тому числі готелі, аеропорти та енергетичні об’єкти.

Також Іран зупинив майже усе судноплавство через Ормузьку протоку, через яку рухається 20% поставок нафти. Це призвело до глобального зростання цін на енергоресурси.

Відбиття іранських атак на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, за деякими даними, Іран має найбільший і найрізноманітніший ракетний арсенал на Близькому Сході. Іранські запаси включають тисячі балістичних й крилатих ракет, деякі з яких здатні вразити Ізраїль та Східну Європу.

На тлі іранських атак ракетами і дронами арабські країни Перської затоки вичерпують запаси засобів для протиповітряної оборони і просять Америку про допомогу.

Американські військові відправили на Близький Схід 10 тис. дронів-перехоплювачів, випробуваних в Україні.

Крім того, Україна відправила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії.

Також українські фахівці з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

