У п'ятницю НАТО підтвердило розміщення солдатів, надісланих Пхеньяном, разом із російськими силами поблизу Курська.

Союзники офіційно засуджувати вступ КНДР у війну проти України впродовж кількох тижнів. У п’ятницю, 8 листопада, Північноатлантична рада НАТО "рішуче засудила" підтверджену участь північнокорейських військових у війні на боці Росії в Курській області, пише Le Monde.

"Тисячі бойових підрозділів, розгорнутих КНДР, становлять небезпечне розширення її постійної підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України", - йдеться у заяві альянсу, до якої приєдналися й партнери НАТО з Азії та Океанії: Південна Корея, Японія, Нова Зеландія, Австралія та Україна.

Ця колективна заява з'явилася через два дні після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте опублікував статтю на Politico: "Присутність північнокорейських військ у Європі знаменує поворотний момент... ми стоїмо на порозі чогось набагато темнішого, ніж спустошення, яке вже зазнав народ України?"

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Вплив виборчого процесу в США

Попри серйозну ескалацію, пов’язану з залученням північнокорейських військових, союзники ще не вжили конкретних заходів. Це викликало занепокоєння президента України Володимира Зеленського, який заявив: "Та реакція, яка є сьогодні, - це ніщо, це нуль", - сказав він в інтерв'ю каналу KBS 31 жовтня.

"Ми потрапили в пастку американського виборчого контексту. Якби це сталося навесні, ми, безсумнівно, відреагували б по-іншому", - пояснило західне дипломатичне джерело. Цей новий рівень ескалації може вплинути на обговорення щодо використання західних далекобійних озброєнь проти російських цілей.

Ще одним поясненням для обережності Заходу є складність підтвердження даних про присутність північнокорейських військових. Південнокорейська розвідка вперше повідомила про пересування 12 000 військових із КНДР до Курської області 19 жовтня, а США підтвердили цю інформацію лише 23 жовтня.

Ескалація конфлікту

Якщо участь військових підтвердиться, це стане першим випадком залучення регулярних військ третьої країни до конфлікту в Україні. Президент Зеленський наголосив: "Північна Корея зараз, по суті, веде війну в Європі". Утім, союзники на Заході залишаються обережними у своїх оцінках.

Франція поки що обмежилася символічним кроком - викликала представника Північної Кореї 28 жовтня для вираження протесту. "Неприпустима ескалація", — наголосив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Зеленським у Будапешті.

Виклики Кремля з набором сил

Військова підтримка від КНДР свідчить про труднощі Росії з набором добровольців. "Путін справді має бути відчайдушним, щоб звернутися до Північної Кореї", - зазначив чиновник НАТО, додавши, що профіль цих військових викликає сумніви. "Це, безумовно, дуже віддані солдати, але ідеологічна підготовка часто йде на шкоду бойовій підготовці".

За даними західної розвідки, солдати з КНДР прибули на кораблі з Вонсана до Владивостока, а потім пройшли підготовку на кількох військових базах Росії, перш ніж вирушити до Курської області. Імовірно, до Росії також приїхали північнокорейські технічні радники для підтримки розгортання озброєнь.

Роль Китаю

Президент Зеленський висловив подив через "мовчання" Китаю. За словами експерта Віктора Ча, неясно, чи знав Пекін заздалегідь про дії Пхеньяна. Він зазначив, що мовчання Китаю - це "поєднання трохи роздратування, трохи паніки".

Наразі Південна Корея показує найрішучішу позицію у відповідь на нову ескалацію. Сеул серйозно розглядає можливість надання зброї Україні, хоча раніше від цього утримувався, посилаючись на своє законодавство, яке обмежує постачання летального озброєння.

У той час як більшість західних країн поки що утримується від публічної реакції, їхні розвідувальні служби активно працюють із українськими колегами. На початку листопада керівник французької розвідки Ніколя Лернер відвідав Київ для зустрічей, що, як зазначають джерела, відбулися в рамках "посиленої співпраці". Британська Секретна розвідувальна служба та ЦРУ також продовжують тісно співпрацювати з Україною.

Участь військ КНДР у війні

Нещодавно стало відомо, що Пхеньян відправив до РФ кілька тисяч своїх військових. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курської області присутні вже 11 тисяч північнокорейських військових. І вони вже зазнали втрат.

США повідомляють, що Росія зібрала угруповання з 50 000 військовослужбовців, включаючи солдатів із Північної Кореї, для підготовки наступу на українські позиції. За даними американських та українських посадовців, цей наступ спрямований на повернення частини території в Курській області.

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