Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США, – Politico

Зустріч відбулася на тлі звинувачень РФ у обміні розвідувальними даними з Іраном під час операції США.

Візит російської делегації до Капітолію викликав різку критику з боку американських законодавців. При чому критикували цю екскурсію як демократи, так і республіканці.

Про це розповідає видання Politico. Зазначається, що екскурсію Капітолієм для росіян організував офіс конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни. Демократ Майк Квіглі наголосив, що такий "візит" міг становити загрозу безпеці спікера, Конгресу та самої демократії.

"Іноземним політичним агентам наших супротивників ніколи не слід дозволяти перебувати на Капітолійському пагорбі", – акцентував він.

Відео дня

Видання зазначає, що американські законодавці зустрілися з російською делегацією, до складу якої входили В'ячеслав Ніконов, онук помічника Йосипа Сталіна, та кілька членів комітету з міжнародних справ російської Думи. Зокрема, вони прогулювалися Статуарним залом Капітолію.

Як реагували конгресмени на візит делегації РФ

Примітно, що низка членів Конгресу розкритикували законодавців з Палати представників за те, що ті взагалі провели цю зустріч.

"Я вважаю це надзвичайно проблематичним", – заявив сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член Сенатського комітету з розвідки

Критика лунала не лише з боку демократів. Республіканець Джо Вілсон відкрито заявив, що порівнює цю зустріч на Капітолійському пагорбі "з візитом представників Третього рейху":

"Як самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових вбивств, члени режиму військового злочинця Путіна не повинні бути прийняті жодним чином".

Республіканець Дон Бекон теж розкритикував цю зустріч. Він наголосив, що "російський Путін та його поплічники ненавидять Америку, ненавидять свободу і прагнуть підривати США на кожному кроці". Вторгнення РФ в Україну він назвав "величезним військовим злочином".

Своєю чергою, демократка Джин Шахін теж розкритикувала приїзд росіян, які перебувають під санкціями:

"Посадовці, на яких накладено санкції, приїжджають не випадково – їм видали візи, надали винятки та дозволили перебувати тут нашим власним урядом. Це рішення зменшує витрати, які ми наклали на Кремль, і надає доступ та легітимність у той час, коли ми повинні робити навпаки".

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін різко розкритикував республіканку Анну Пауліну Луну за "приватну екскурсію Капітолієм для членів Думи, які симпатизують Путіну". А російського диктатора він назвав "наставником і добрим другом" американского президента Дональда Трампа.

"Можливо, вона навчилася у своїх російських товаришів, як бути повністю слухняною авторитарному президенту. Можливо, вони обговорили свою спільну опозицію до української демократії та прав людини, а також щире захоплення тим, що вони перебувають по обидва боки війни хаосу, яку веде Трамп в Ірані", – заявив Раскін.

У матеріалі зазначається, що ця зустріч відбулася на тлі звинувачень РФ у обміні розвідувальними даними з Іраном під час операції США. У ЄС наголошували, що така співпраця між Тегераном і Москвою призвела до загибелі американських військових.

У Кремлі ж казали, що припинять надавати Ірану розвідувальні дані лише тоді, коли США припинять такий обмін з Україною. Адміністрація США цю пропозицію відхилила.

США на міжнародній арені: ви могли це пропустити

