Частка тих, хто вважає, що можна підтримувати хороші політичні відносини одночасно з ЄС і Росією, значно знизилася.

На думку переважної більшості опитаних угорців, сприйняття Угорщини в Європі погіршилося після початку війни в Україні. Невдоволення політикою прем'єра Віктора Орбана зростає.

Про це Угорська газета Népszava з посиланням на результати опитування Інституту Publicus.

У лютому 64% опитаних класифікували війну в Україні як російську агресію, в квітні тільки 56%. Через півроку після повномасштабного російського вторгнення в Україну з цим твердженням згодні знову 63%. Але 19% опитаних все ще вважають, що Росія захищається. Люди з вищою освітою (80%) і жителі столиці – Будапешта (77%) переважно класифікують подію як агресію.

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Серед прихильників партії прем'єра Віктора Орбана Fidesz набагато менше (46%) вважають, що Росія вчинила агресію, ніж у таборі опозиції (88%).

Число тих, хто очікує від прем'єр-міністра Віктора Орбана більш жорсткого, ніж зараз, засудження Росії за напад на Україну, збільшилася до 48%. У 34% респондентів такої потреби немає, 18% не відповіли на питання. Значно менше прихильників Fidesz (15%) хочуть бачити більш жорсткі дії прем'єр-міністра, ніж опозиція (88%).

Все більше і більше людей незадоволені проросійською зовнішньою політикою уряду Орбана перед повномасштабною війною в Україні. Частка незадоволених і задоволених у лютому була абсолютно однаковою – по 46%. У квітні переважали задоволені (56%), а сьогодні спостерігається зворотна тенденція: незадоволених 50%, задоволених тільки 40%.

На питання про те, наскільки ви задоволені тим, як уряд досі реагував на війну, в лютому 60% опитаних заявляли, що задоволені. У квітні задоволених було 66%, але до серпня група задоволених скоротилася до 42%. Група незадоволених збільшилася до 52%.

51% опитаних не вважають ймовірним поширення війни на Угорщину, ще 30% - "скоріше малоймовірним". В цьому відношенні думки людей з лютого змінилися мінімально. 56% розраховують, що війна буде затяжною, але інші країни не будуть "вплутуватися" в збройний конфлікт.

При цьому більшість побоюється (53% "сильно", 19% "трохи"), що ціна на газ продовжить зростати через війну.

Скоротилося число тих, хто підтримує рішення влади не експортувати зброю в Україну. У березні з цим були згодні 86%, тепер – 79%. 64% опитаних згодні з тим, що Угорщина не дозволяє і ввезення зброї в Україну через свою територію.

Тільки 23% вважають, що Угорщина мала надати більше допомоги Україні, 48% вважають рівень допомоги приблизно адекватним.

До того, як уряд дбає про українських біженців, в угорців переважно немає претензій (62% задоволені).

Частка тих, хто вважає, що можна підтримувати хороші політичні взаємними одночасно з ЄС і Росією, значно знизилася – з 45% у квітні до 29%. 56% респондентів вважають, що Угорщина повинна вибирати, до чого вона хоче належати. На думку 70% опитаних, після початку війни сприйняття Угорщини в Європі погіршилося.

Також з початку війни 53% населення стали гірше ставитися до Путіна. При цьому 37% респондентів тепер гірше ставляться до Європейського Союзу, до США - 35%, до України - 32%, до НАТО - 19%.

Як писав УНІАН, в ЄС неодноразово поставало питання про відмову від принципу одноголосного прийняття рішень. Наявні принципи голосування дозволяють одній або декільком країнам-членам ЄС блокувати важливі рішення блоку, чим, зокрема, користується Угорщина.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше відкрито заявляв, що Угорщина блокуватиме рішення Європейського Союзу, які вважатиме поганими для себе.

Протягом останнього місяця з ініціативою відмовитися від одноголосного прийняття рішень виступали верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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