Після недільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп виглядав задоволеним, однак уже того ж вечора Володимир Путін заявив про нібито масштабну атаку українських безпілотників на його резиденцію.

Як пише The Wall Street Journal, час появи цієї історії одразу викликав питання – кому вона вигідна. Очевидно, не Україні.

У понеділок Трамп заявив, що почув про ймовірну атаку безпосередньо від Путіна. "Я був дуже розлючений цим", – сказав президент США, наголосивши, що зараз "делікатний період", і "одне діло бути ображеним, а інше – атакувати будинок".

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що "історія про "удари по резиденції" є повною вигадкою". За його словами, такі заяви можуть бути спрямовані на підрив нещодавно налагоджених контактів між Києвом і Вашингтоном.

Кремль, зі свого боку, стверджує, що російська ППО нібито знищила всі 91 безпілотник, які прямували до резиденції Путіна, й заявляє про відсутність пошкоджень або жертв. Водночас МЗС РФ пригрозило "ударами у відповідь" і повідомило, що через цей інцидент "переговорну позицію Росії буде переглянуто".

Експерти ставлять під сумнів достовірність російських тверджень. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що підтверджені українські удари вглиб території РФ зазвичай супроводжуються відео з місця подій, повідомленнями місцевих жителів, фіксацією роботи ППО, пожежами чи вибухами. У випадку з нібито атакою на резиденцію Путіна жодних таких доказів не з’явилося.

"Станом на понеділок ми не спостерігали нічого з цього", – зазначила представниця ISW Грейс Меппс.

На тлі заяв Москви також нагадують, що Росія неодноразово намагалася вбити Володимира Зеленського, зокрема й за межами України. У вересні російська крилата ракета влучила в будівлю Кабінету міністрів у Києві.

"Тим не менш, Зеленський продовжив свої зусилля щодо переговорів про припинення війни. Путін відмовився припинити бойові дії, доки Україна та її партнери не погодяться на всі вимоги Росії. Виклик для Путіна полягав у тому, як сказати "ні" спробам пана Трампа укласти мирну угоду, водночас зображуючи Україну як перешкоду. Трамп має рацію, коли говорить про час цієї історії", - підсумовує WSJ.

"Атака" на резиденцію Путіна - що відомо

Нагадаємл, 29 грудня Сергій Лавров заявив про нібито атаку 91 українського дрона на резиденцію Путіна та пригрозив "ударом у відповідь".

Натомість Зеленський назвав ці звинувачення "черговою брехнею РФ" і застеріг, що Москва може готувати нові удари, зокрема по Києву. Він закликав союзників України посилити тиск на Росію, аби змусити її реально прагнути завершення війни.

Інститут вивчення війни не зафіксував жодних підтверджень заяв Росії про нібито український удар по резиденції Володимира Путіна у Валдаї.

