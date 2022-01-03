Цимбалюк наголосив, що ніколи не збирався залишатися в Росії, тож якщо він туди не повернеться, то його це влаштує.

Український журналіст, кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк виїхав з Росії після виклику його на допит до прокуратури.

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському.

"Я поїхав з РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", – сказав Цимбалюк.

За його словами, було багато сигналів, що влада РФ "взялася" за нього.

"Хтось хотів, щоб мене засудили, хтось казав, що я шпигую, хтось ще якусь фігню видавав. Тому зараз треба дочекатися та зрозуміти, як діяти далі. Хоча відкрию вам таємницю. Попри те, що я прожив там 13 років та пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує", - наголосив він.

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Цимбалюк пояснив, що не ясно, чи заведена взагалі справа в Росії проти нього. Останнім часом у Росії почали публікувати у ЗМІ відповідні документи: всілякі заяви, звернення депутатів до слідчого комітету, поліцію. Апогеєм цього стала публікація у ЗМІ про журналіста на допит.

"Замість мене прийшов мій адвокат, а прокурори чомусь на цю стрілку не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті Миколі Полозову сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Поки що дуже мало інформації. Але я не поспішатиму в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти", – резюмував Цимбалюк.

"Єдине наше завдання зараз з адвокатом Полозовим, щоб коли наступного разу я полечу у Вільнюс їсти бобра, наприклад, не сталося так, що я перебуваю у розшуку Інтерполу. Тому ми вирішили не залишати цю справу", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, як писав УНІАН, адвокат Микола Полозов, який захищав десятки незаконно ув'язнених Росією українців, повідомив у Facebook, що він представлятиме інтереси Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, коментуючи ці події, зазначив: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала звинувачення російської влади щодо кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка тиском та порушення його прав.

Довідка УНІАН. Роман Цимбалюк – кореспондент агентства УНІАН у Росії та єдиний український журналіст, акредитований у РФ. Він відомий жорсткою проукраїнською позицією і бере активну участь у популярних політичних ток-шоу на російському ТБ.

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