Пєсков сформулював чотири умови для Європи, виконання яких, нібито, має зупинити ескалацію.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не є джерелом загрози для Європи". Однак він пригрозив європейським країнам, якщо вони будуть "ігнорувати побоювання Москви". Таку заяву він зробив в інтерв’ю швейцарському виданню Die Weltwoche.

Пєсков сформулював чотири умови для Європи, виконання яких нібито має зупинити ескалацію. За його словами, саме європейські країни заважають досягти миру в Україні.

"Усе досить просто. По-перше, Росія не є джерелом загрози для Європи. По-друге, треба прислухатися до побоювань Росії. По-третє, якщо ви ігноруєте побоювання Росії, у вас будуть проблеми. По-четверте, постарайтеся відновити діалог з Росією якомога швидше. Вона відкрита, гнучка і готова до нього... Ось так просто", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

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Також Пєсков звинуватив лідерів Європи в популізмі та русофобії. Він назвав розрахунок Європи на стратегічну поразку РФ "найбільшою помилкою в історії".

Крім того, прессекретар глави РФ заговорив про можливість застосування ядерної зброї, якщо існуватиме "загроза існуванню російської держави".

Також Пєсков додав, що президент США Дональд Трамп "відрізняється від європейських політиків тим, що віддає перевагу вирішенню проблем шляхом переговорів". Він заявив, що сподівається на те, що в майбутньому в Європі до влади прийдуть інші політики.

Європа зіткнулася з проблемою під час підготовки до нападу РФ

Раніше The Economist писало, що Європа готується до протистояння з РФ без підтримки США. До цього європейські країни підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Європейські країни-члени НАТО поспішають виконати укладену рік тому угоду Альянсу про підвищення видатків на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року. Однак не всі країни встигають впоратися з цим завданням.

У виданні зазначили, що проблема полягає не лише в тому, що країни Європи можуть не досягти цільових показників щодо витрат, а в тому, що вони часто нераціонально витрачають кошти.

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