За словами Ліама Фокса, одержимість Брюсселя "стратегічною автономією" може виявитися катастрофічною.

Безпекові ініціативи Європейського Союзу можуть призвести до краху НАТО. Про це у своїй колонці для The Telegraph пише колишній міністр оборони Великої Британії Ліам Фокс.

"Наступним рубежем федералістського проекту ЄС є отримання контролю над тим, що робить держави суверенними – оборона. У Брюсселі точаться дебати щодо того, як цього досягти. Чи передадуть країни-члени ЄС свої сили під контроль командування ЄС? Або Брюссель може диктувати, які галузі оборонної промисловості розташовані в межах ЄС, тим самим роблячи всіх членів залежними один від одного та від центру", - стверджує британський військовий.

За його словами, на щастя, ті в Європі, хто бажає підтримувати та зберегти свій національний суверенітет, кидають виклик найгіршим проявам такого мислення. При цьому в результаті компромісів у політиці може виникнути заплутана модель "оборонного союзу" ЄС, достатньо реальна, щоб підірвати європейську безпеку, але недостатньо потужна, щоб захистити її.

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За його словами, оборонний проект ЄС ризикує підірвати колективну безпеку трьома способами: перше – це гроші, адже занадто мало європейських членів НАТО зараз беруть на себе зобов’язання щодо 2% ВВП у свої оборонні бюджети, при цьому 80% витрат НАТО на оборону припадає на країни Альянсу, які не входять до ЄС.

"Другий ризик – це дублювання організації. Зацикленість Брюсселя на процесах і політичних аспектах оборони створила лабіринт оборонних ініціатив ЄС, програм і абревіатур. Створення організацій ЄС є зайвим, коли НАТО та національні системи вже існують. Третій ризик – політична слабкість ЄС. ... Оборонні ініціативи ЄС не в першу чергу доповнюватимуть можливості НАТО, а втягуватимуть їх у внутрішній боротьбі та вето з боку брюссельської бюрократії, яка відповідатиме за відправку чоловіків і жінок до бойових дій, але принципово не матиме будь-якої відповідальності", - резюмує Фокс.

Останні військові ініціативи ЄС

У Євросоюзі вирішили наздогнати і перегнати Росію за виробництвом снарядів. Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Він зазначив, що цього року країни Євросоюзу мають намір вивести виробничі потужності на позначку 1,7 млн снарядів на рік, а вже 2025-го Європа планує вийти на рівень 2,5 млн снарядів на рік.

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