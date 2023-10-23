За словами Бербок, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Європейський Союз наразі відстежує ситуацію з війною в Україні ще уважніше, з огляду на очевидну радість президента РФ Владіміра Путіна у зв’язку з воєнним конфліктом на Близькому Сході.

Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, повідомляє "Українська правда".

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", – сказала глава МЗС Німеччини.

Відео дня

Вона заявила, що нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Допомога від Німеччини Україні

Раніше німецькі ЗМІ писали, що у запланованому бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає понад п'ять млрд євро на допомогу для України.

Днями повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли установки GEPARD та дрони.

Також нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив, що вони вже готують зимовий пакет допомоги для України. За його словами, основою поставок будуть засоби протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: