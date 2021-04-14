Росіяни хотіли б, щоб їхній уряд нарешті подбав про добробут у своїй країні, але Кремль намагається "продати" їм дещо інше.

Війна? Звісно ж, ніхто не рухається в напрямку війни, - запевняв прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, намагаючись відкинути всі занепокоєння. На додачу, він наголосив, що Росія нібито ніколи й не була стороною конфлікту на сході України.

Його коментарі не лише були брехнею, а й прозвучали як погроза. Адже він наголосив: Росія ніколи "не буде байдужою" до долі російськомовного населення на сході України. Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Читайте такожМіністр оборони Німеччини звинуватила Росію у провокаціях на кордоні з УкраїноюТакі слова точно нікого не заспокоять. Навпаки, вони вказують на те, який сценарії будує Кремль. Він допускає можливість загострення війни, але при цьому вже заздалегідь знімає з себе будь-яку відповідальність, якщо це станеться. Рівно те ж саме відбувалося в 2014 році, коли Москва окупувала Крим й розв'язала кровопролиття на Донбасі.

Разом з тим, в Росії експерти не вірять, що їхня країна піде в наступ. Хоча б через погоду. Мовляв, у квітні ще надто сиро, щоб перевозити важку бронетехніку. До того ж, армія зазвичай робить ставку на несподіванку. Але зараз вона навіть не намагається перекидати свої гаубиці й танки таємно.

"Вони нічого не приховують, навіть навпаки, точно хочуть влаштувати велике шоу", - сказав російський військовий експерт Олександр Гольц.

Він переконаний: стягування військ до кордону України потрібне для "психологічного тиску" і швидше на Вашингтон і Брюссель, ніж на Київ.

"Кремлю гостро потрібні козирі. І зараз, схоже, він обрав для цього можливість великої війни з Україною", - вважає Гольц.

На думку експерта, так влада Росії хоче вийти з міжнародної ізоляції, яка стала особливо відчутною після ув'язнення Олексія Навального. Але перш за все, Москва хоче ухилитися від нових санкції. Вона підвищує напругу на Донбасі, щоб потім запропонувати розрядку за те, що ніяких нових санкцій не буде.

З точки зору внутрішньої політики, нова війна не буде вигідна для Путіна. Щоб підвищити рівень підтримки, Кремль пропагує існування якоїсь "загрози" з боку Заходу. Але, як свідчать опитування, росіяни вже давно втомилися від цих ігор зі зброєю. Економічні проблеми, які тільки посилила пандемія COVID-19, хвилює їх більше.

Читайте такожWP: Не можна дозволяти Путіну ховати власні проблеми за війною в УкраїніОпитування "Левада-Центру" в березні показало, що лише 12% росіян вважають зміцнення армії головним завданням для уряду. 83% опитаних сказали, що Кремль повинен зайнятися благополуччям своїх громадян. Довготривала війна на сході України, яка призвела до великих втрат, не цікавить населення. З іншого боку, за словами політолога Вищої школи економіки в Москві Миколи Петрова, якби цю війну припіднесли як "рішучу реакцію на чужу агресію", наприклад, України, тоді Путіну "аплодували б". Саме цього й намагається добитися прес-секретар Кремля Дмиро Пєсков, коли говорить про захист "російськомовних" на Донбасі.

Петров нагадує, що цей трюк вже спрацював і в 2014 році в Криму, і в 2008-му в Грузії. Коли влада не може покращити економічне становище громадян, вона намагається згуртувати їх за допомогою сценарію загрози. Тому, на думку російських експертів, Путін не хоче просто окупувати схід України. Але відправка так званих "миротворців" за прикладом контингенту, який розгорнули в Нагірному Карабасі, - це варіант, який добре вписується у вигадку Кремля про те, що Росія нібито не сторона у цій війні, а "частина її вирішення".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань