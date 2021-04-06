Російські експерти погоджуються, що "маленька переможна війна" - улюблена стратегія Путіна, але у випадку України вона точно не буде маленькою.

Схід України балансує на межі війни. Москва і Київ стягують війська до кордонів. На лінії розмежування знову і знову гуркотять обстріли. Але великий військовий конфлікт все ж нікому не вигідний.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі за останній тиждень зросла в 10 разів, про що говорять члени спостережної місії ОБСЄ. Обмін вогнем відбувається кожної хвилини вздовж 400-кілометрової лінії, яка відділяє окуповані території від інших регіонів України. Обстріли також проводяться з крупнокаліберної зброї й гаубиць, використання яких заборонене умовами режиму припинення вогню.

Читайте такожSüddeutsche: Поява "миротворців" Росії в Україні буде лише перехідним етапомОлії у вогонь тліючого конфлікту на Донбасі підлила Москва. Спочатку ще в середині лютого Володимир Путін в ефірі телебачення пообіцяв: "Донбас ми не покинемо". Потім Кремль перейшов до дій, організувавши низку масштабних військових навчань в окупованому Криму й біля кордону України.

З 11 березня Москва перекинула в регіони, які межують з українською територією, 53 батальйони. В Криму на полігони вийшли 2 тисячі бійців спеціального призначення з 500 бойовими машинами. Ситуація особливо загострилася з 26 березня, коли під час обстрілу з важкого озброєння загинули 4 українських солдати, а ще 2 були тяжко поранені. Це сталося поблизу села Шуми.

Тим часом, у Москві звучать грізні заяви. Наприклад, голова Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив владу України у "воєнних злочинах" і пригрозив, що українські лідери "постануть перед трибуналом в Гаазі". А впливовий політолог Євгеній Сатановський закликає Кремль "змусити українців до миру методами, які російська армія випробувала в Сирії".

Втім, спостерігачі, які не мають завдання задовольняти пропагандистські потреби Кремля, не вірять у початок великої війни між Росією і Україною. Тому що жодній зі сторін конфлікту вона не потрібна.

Коментатор газети "Коммерсантъ" Дмитро Дрізе вважає, що політикам потрібна ескалація напруги, але без перетину межі, за якою почнеться велике кровопролиття. На його думку, президенти України, США і Росії використовують напругу для консолідації своїх суспільств. Володимир Зеленський здобуває дипломатичні успіхи. Американський лідер Джо Байден намагається на такому тлі оживити НАТО, консолідувавши лави альянсу перед загрозою, а також продемонструвати жорсткий підхід до Росії.

Читайте такожWP: США хочуть, щоб Росія розуміла ціну ескалації в УкраїніПолітолог Ігор Ейдман визнає, що для Путін, коли його рейтинги падають, вдається до улюбленої тактики - розв'язання "маленької переможної війни". Але війна з Україною сьогодні "малою" не була б. Ціна її настільки велика, що Росія не може собі це дозволити. Тому Кремль цього разу зупиниться на провокаціях і демонстрації сили.

Такої ж думки і головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов. Але він застерігає, що ситуація може вийти з-під контролю. При цьому Венедіктов нагадує про вислів письменника і драматурга Антона Чехова: "Якщо в першій дії на стіну повісили рушницю, то в наступній вона обов'язково повинна вистрілити. Інакше навіщо її там вішати. А "рушниць" на донецькій сцені вже дуже багато".

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань