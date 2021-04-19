Німецькі євродепутати вважають, що газопровід потрібно включити до пакету відповіді на російське стягування військ, але Австрія взагалі проти нових санкцій.

На тлі стягування військ Росії до кордонів України голова консервативної Європейської Народної партії у Європарламенті Манфред Вебер (в Німеччині член партії ХСС) закликав міністрів закордонних справ ЄС послати "одностайний сигнал російській владі". Зокрема, він вказав пальцем на сумнівний газопровід "Північний потік-2".

"Якщо ситуація на сході України погіршиться, "Північний потік-2" не зможе більше існувати", - цитує його слова Die Zeit.

Видання нагадує, що міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні зберуться для обговорення ситуації біля українського кордону. За словами Вебера, ситуація погіршується мало не кожного дня. А президент Росії Володимир Путін намагається створити "реальну загрозу й продемонструвати силу".

"У поєднанні з іншими діями, такими як кібератаки, кампанії з поширення дезінформації чи спроби вбивства, це реальна загроза для ЄС і Заходу", - сказав євродепутат.

Читайте такожDie Welt: Берлін вважає, що війська РФ біля України - не причина поховати "Північний потік-2"Тому, за його словами, дуже важливо відреагувати дуже чітко на стягування військ до кордону України без перебільшення реакції. Однак, на думку Вебера, лише дипломатичного тиску не вистачить.

"Попередні санкції підтвердили, перш за все, єдність ЄС і США. Це були важливі сигнали. Російська ескалація на сході України має інший характер і вимагає замороження рахунків олігархів або навіть відключення Росії від системи SWIFT в екстремальних ситуаціях", - додав він, нагадавши про міжнародну систему електронних переказів.

Залежність потоку газу від поведінки Росії

Однак, за словами Вебера, ескалація ще не досягла такого рівня для таких радикальних кроків. Але якщо ситуація погіршиться, наслідки повинні також стосуватися й газопроводу "Північний потік-2".

"Можна добудувати "Північний потік-2", але зробити потік газу через нього залежним від поведінки російської влади. Якщо й це не допоможе, тоді "Північний потік-2" не зможе більше існувати", - сказав Вебер.

Голова "Вільної демократичної партії" Німеччини з зовнішньополітичних питань Александр Граф Ламбсдорфф зауважив, що Путін створює умови для військової операції. Європа тепер повинна послати Кремлю сигнал, що в разі атаки "санкції, які були до цього часу дуже м'якими", будуть радикально посилені.

"А також проект "Північний потік-2" повинен бути скасований негайно, це ж очевидно", - сказав він.

Читайте такожSüddeutsche: Захід може зробити 5 речей, щоб запобігти новій війні в УкраїніГазопровід вже готовий на 95%. Він повинен перекачувати 55 мільярдів кубометрів природного газу щороку з Росії в Німеччину. США бояться, що проект зробить Європу надто залежною від російського палива, тому хоче зупинити його будівництво за допомогою санкцій. Країни Східної Європи, такі як Польща, Литва, Латвія й Естонія, теж виступають проти газопроводу.

Оборонне озброєння для України

Представник ХДС з закордонних справ у Європарламенті Міхаель Гахлер підтримав передачу оборонного озброєння армії України.

"Якщо там є російські танки, тоді в українців повинні бути протитанкові ракети для оборони, щойно ці танки перетнуть кордон", - сказав він, наголосивши, що в України є законне право "на індивідуальну чи колективну самооборону відповідно до статті 51 Хартії ООН".

"Якщо окрема країна НАТО чи партнери ЄС передадуть таку зброю, тут не буде що критикувати. Лише Росія поводиться агресивно", - сказав Гахлер.

Тим часом, уряд Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії.

"Наша увага на даний момент повинна бути зосереджена на тому, щоб наблизити деескалацію й пожвавити діалог", - сказав міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

Читайте такожDie Welt: Заходу пора відродити правила Холодної війни для РосіїВін додав, що Відень надзвичайно "стривожений порушенням режиму припинення вогню" на лінії розмежування, а також рухом російських військ біля кордону України й в Криму. Він закликав використати всі можливі формати включно з Тристоронньою контактною групою, Нормандським форматом і ОБСЄ, які "були створені саме для таких ситуацій".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань