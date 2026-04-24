Естонія пропонує назавжди закрити Шенген для російських військових, - Euronews

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підкреслив, що навіть після закінчення бойових дій в Україні колишні військові можуть становити загрозу для ЄС.

Російські солдати, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну, повинні бути назавжди позбавлені доступу до Шенгенської зони без паспортного контролю, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Euronews.

Видання зазначило, що Міхал прагне перетворити цю пропозицію на загальноєвропейську політику.

"Більшість російських солдатів – це "злочинці", і їм слід назавжди заборонити в’їзд до Шенгенської зони. Ви хочете, щоб ці люди були поруч із вашим домом? Ні, звичайно, не хочете", - сказав прем'єр-міністр Естонії.

Уряд Естонії стверджує, що розширена мобілізація Кремля – спрямована на продовження наступу на Україну та поповнення втрат на полі бою – підвищує ймовірність того, що навіть після закінчення бойових дій колишні військові можуть становити загрозу для ЄС.

"Що робитимуть ці люди? Більшість із них – злочинці, але в Росії їх доведеться сприймати як героїв. Вони будуть сформовані як "Вагнер II", "Вагнер III", приватні армії, і вони будуть діяти в Європі, Азії, Африці, на всіх континентах", - висловив думку Міхал в інтерв’ю програмі "Europe Today" на полях зустрічі ЄС на Кіпрі.

Тому він пропонує назавжди заборонити таким особам в’їжджати до Шенгенської зони.

"Ще раз хочу запитати всіх: чи хочете ви, щоб ці люди перебували поблизу вашого дому? Ні, не хочете. Ось чому їм потрібно назавжди заборонити в’їжджати до Шенгенської зони", - наголосив прем'єр-міністр Естонії.

Видання поділилося, що Естонія почала просувати ідею заборони в’їзду до Шенгенської зони на початку цього року. Поступово їй вдалося заручитися підтримкою інших держав-членів, аж поки Європейська Рада не включила цей проект до своїх офіційних висновків на березневому саміті.

Додається, що лідери доручили Європейській комісії надати "оцінку можливих шляхів вирішення цього питання, не зачіпаючи компетенції держав-членів у цій сфері".

В публікації вказується, що кожна країна ЄС самостійно вирішує, кому і на яких умовах видавати в’їзну візу. Європейська комісія встановлює загальні правила для забезпечення узгодженості, оскільки після видачі візи її власник має право вільно пересуватися територією Шенгенської зони.

Міхал вважає, що з огляду на величезну кількість колишніх і діючих російських військовослужбовців, відповідальність за це мають розділити між собою всі держави-члени.

"Естонія вже заборонила в’їзд приблизно 1 300 російським військовим", - поділився прем'єр-міністр.

На його думку, об'єднавши зусилля, можна зробити значно більше в цьому питанні:

"Ми можемо зробити більше, ми можемо зробити в 10 разів більше, але ми не можемо самостійно прийняти мільйон (військових). Нам потрібна допомога всіх".

