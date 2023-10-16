Втім, він бідкається, що у такому віці він ЦАХАЛу не потрібен.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що готовий "воювати за Ізраїль", але він "старий" для цього.

Під час однієї з пропагандистських програм він заявив, що має єврейське коріння і навіть хотів у 2004 році під час напруженості між Ізраїлем та Палестиною піти воювати "за свій народ".

Втім, тодішній посол Ізраїлю в РФ сказав йому, що Соловйов не потрібен ізраїльській армії, бо він "старий".

"Я вам більше скажу: ось, мені 60 років, якби Росія не брата участь в сво (так в РФ називають війну - УНІАН), то я вирушив би в Ізраїль. Євреї з усього світу їдуть туди захищати свій народ після жахливої трагедії, яка сталася", - заявив Соловйов.

Втім, він зазначив, що "у цьому віці він ізраїльській армії точно не потрібен".

Напад ХАМАС на Ізраїль – позиція Росії

Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін заявив про неприпустимість проведення наземної операції в Газі. Людина, що віддала наказ про знищення Маріуполя, Бахмута та загалом усієї України, публічно переймається через можливі жертви після входження армії Ізраїля в Газу.

Наступного дня бойовики угруповання ХАМАС, які жорстоко страчували цивільних мешканців Ізраїля, подякували Путіну за його позицію щодо "триваючої сіоністської агресії".

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