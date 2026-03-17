Ласа ціль для російських військ: експерт розповів про загрози для Естонії

На думку Кузана, в країні навіть може бути повторено сценарій Криму.

Естонія - ласа ціль для російських військ, вона - "одна з найслабших країн НАТО". Про це в етері "Київ 24" сказав Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.

Відповідаючи на запитання щодо того, що Росія начебто може готувати напад на схід Естонії, він зауважив, що не сприймав би такі речі як "лякалки".

"Коли хтось накопичується біля твоїх кордонів, а росіяни однозначно створюють свої додаткові логістичні воєнні спроможності, тобто це їхні під'їзні шляхи і місця накопичення живої сили, техніки… І все це стосується протяжності всього російського західного кордону", - сказав Кузан.



Він додав, що йдеться по території, "починаючи від кордонів Фінляндії і, звичайно ж, Нарва, цей перехід, тобто Естонія, яка є, прямо скажемо, однією з найслабших країн НАТО". Голова Центру зауважив:

"Така країна є ласою ціллю для російських військ. Із застосуванням дронів і застосуванням гібридної складової… Невстановлені дрони, як росіяни вже неодноразово відпрацьовували цей сценарій з іншими європейськими країнами Балтійського регіону. Або ж якісь невстановлені особи без розпізнавальних знаків, які будуть перетинати кордон".

Кузан додав, що північний схід Естонії населений переважно російськомовними, вихідцями з Росії, тож варіант застосування таких гібридних сценаріїв, як, наприклад, у Криму в 2014 році, є цілком імовірним.

"Чи є така загроза? Звісно ж, вона є. Якщо росіяни будуть відчувати слабкість, в першу чергу, союзників Естонії по НАТО", - сказав він.

Загроза для Естонії

Як повідомлялося, раніше видання Bild зауважило, що вже кілька тижнів російські соціальні медіа пропагують ідею проголошення "Народної республіки Нарва" - прикордонного міста на сході Естонії з населенням близько 50 тисяч осіб. 90% з них - російськомовні.

Кола в естонських спецслужбах вбачають у цій кампанії можливу наративну підготовку до вторгнення на схід країни, що можна порівняти з початком російського вторгнення в Україну навесні 2014 року. Тоді співробітники російських спецслужб та їхні місцеві колабораціоністи у багатьох російськомовних регіонах України проголосили "народні республіки".

