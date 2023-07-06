Якщо Росія завдасть удару по Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Збігнєв Рау в ефірі програми BBC Newsnight. "Це буде абсолютно нова ситуація. Так що ми відреагуємо адекватно", - сказав Рау.
Польський міністр зазначив, що використання цього виду зброї або звернення до такого роду шантажу створять абсолютно нову ситуацію не тільки в Україні, але це також торкнеться значної частини країн-членів НАТО.
"Отже, це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", - заявив глава МЗС Польщі.
Ситуація на Запорізькій АЕС
4 липня Генштаб ЗСУ попередив про можливі провокації на Запорізькій АЕС. Росіяни розмістили на покрівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.
При цьому представник ГУР Андрій Юсов заявити, що поки йдеться про черговий шантаж з боку російських окупантів.
А сьогодні в Генштабі повідомили, що супутник зафіксував появу нових невідомих об'єктів на даху 4-го енергоблоку Запорізький АЕС. Появу нових об'єктів підтведжують супутникові фото Planet Labs, датовані 5 липня.