При цьому він не став розкривати деталі цієї реакції.

Якщо Росія завдасть удару по Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Збігнєв Рау в ефірі програми BBC Newsnight. "Це буде абсолютно нова ситуація. Так що ми відреагуємо адекватно", - сказав Рау.

Польський міністр зазначив, що використання цього виду зброї або звернення до такого роду шантажу створять абсолютно нову ситуацію не тільки в Україні, але це також торкнеться значної частини країн-членів НАТО.

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"Отже, це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", - заявив глава МЗС Польщі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

4 липня Генштаб ЗСУ попередив про можливі провокації на Запорізькій АЕС. Росіяни розмістили на покрівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

При цьому представник ГУР Андрій Юсов заявити, що поки йдеться про черговий шантаж з боку російських окупантів.

А сьогодні в Генштабі повідомили, що супутник зафіксував появу нових невідомих об'єктів на даху 4-го енергоблоку Запорізький АЕС. Появу нових об'єктів підтведжують супутникові фото Planet Labs, датовані 5 липня.

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