В успішного бізнесмена не було дружини і дітей.

У США бізнесмен заповів своєму собаці 5 мільйонів доларів.

Читайте такожЕйфелеву вежу вперше за 50 років перефарбують в інший колірПро це пише Tjournal.

84-річний Білл Дорріс помер у листопаді 2020 року. В успішного бізнесмена в області нерухомості не було дружини та дітей.

Він заповів всі свої гроші бордер-коллі на прізвисько Лулу, разом з якою прожив вісім років.

Коли Дорріс був у роз'їздах, він просив доглянути за собакою 88-річну Марту Бертон. У заповіті він призначив її опікуном Лулу.

Всі гроші переведуть в трастовий фонд. Витрачати їх можна буде на задоволення потреб собаки. Бертон отримає компенсацію за догляд за Лулу.

"Я знаю, що у мене не вийде витратити всі 5 мільйонів доларів на турботу про Лулу. Але хотілося б спробувати", - розповіла жінка.

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Автор: УНІАН