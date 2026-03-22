'Путін війну закінчувати не хоче': Зеленський розповів про переговори у США

Зеленський заявив, що увага США зосереджена на війні в Ірані, але війну в Україні також необхідно припинити.

Після двох днів зустрічей делегацій України та США в Маямі є сигнали про можливе продовження обмінів військовополоненими з РФ, але ясно те, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Переговори в США

Український лідер повідомив, що отримав доповідь від української переговорної групи про другий день зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа в Маямі. Він зазначив, що зараз увага американської сторони насамперед зосереджена на ситуації навколо Ірану.

"Але й цю війну Росії проти України потрібно завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, гідного миру для України", – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що потрібно домогтися того, щоб агресор не отримав винагороди за війну. Він додав, що також важливо, щоб Україна не була змушена повертатися до війни через місяці чи роки. Для цього гарантії безпеки для України та всієї Європи мають бути достатніми.

"Загалом ситуація залишається досить прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що хоче миру. Ми всі разом маємо робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну", – резюмував Зеленський.

Ситуація на фронті

Зеленський розповів, що до нього з доповіддю з'явилися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. За його словами, вони детально розповіли про ситуацію на фронті.

Президент зазначив, що на деяких ділянках росіяни помітно активізувалися, користуючись сприятливою погодою. Він підкреслив, що кількість ворожих штурмів зросла, але зросли й втрати РФ.

"За один цей тиждень вже понад 8 000 убитих і важкопоранених окупантів. Були у них і механізовані штурми. Наші дрони працюють добре, і позиції нашої армії сильні. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, кожній бригаді за результати для України", – підкреслив Зеленський.

Які питання обговорюються на переговорах у США

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах 21-22 березня у США українська та американська делегації обговорять 4 питання. За його словами, головне завдання – це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей.

Також Зеленський зазначив, що на переговорах обговорюватиметься підготовка до тристоронніх зустрічей і програма PURL, через яку закуповуються ракети для систем ППО Patriot. Крім того, обговорюватиметься можливість укладення угоди про дрони зі США.

