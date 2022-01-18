Українці також могли спостерігати Вовчий місяць близько 2 години ночі.

Жителі Землі мали можливість спостерігати так зване "вовчий" повний місяць. Українці так само могли поспостерігати за цим явищем.

Вовчим називають перший повний місяць в новому році. У 2022 році повний місяць настав напередодні Водохреща – 18 січня.

Вже можна насолодитися першим кадрами вовчого повного місяця, знятими з різних куточків планети.

Назва "вовча" походить ще від індійських племен, які давали кожному повного місяця сові ім'я, в залежності від пори року. Вовк у багатьох племен тотемна тварина. Його пов'язують з потойбічним світом.

Читайте такожВовча повного 18 січня: обряди і ритуали, прикмети і заборони дняЦі величні тварини часто активні саме в повний місяць, а в холодні січневі ночі вовки ставали ще агресивніше і небезпечніше. Тому перший повний місяць року отримав назву Вовчий.

Іноді його ще називають Суворим Місяцем, Центральним Місяцем, Холодним Місяцем, Замерзлим Місяцем та Важким Місяцем.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі Землі стали свідками найдовшого часткового місячного затемнення за останні майже 600 років. Затемнення тривало майже 3,5 години. У тіні Землі виявилося 97,4% місячного диска. При цьому супутник нашої планети на якийсь час знайшов яскравий кривавий відтінок.

Вас також можуть зацікавити новини: