За словами Арестовича, проблеми з мобілізацією в РФ досягли такого рівня, що у Кремлі не змогли їх проігнорувати.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з "матерями мобілізованих" сигналізує про великі проблеми з мобілізацією.

Також це може означати нову хвилю призову на війну, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

"Якщо знадобився вождь, значить сигнали вкрай неблагополучні. Крім того, це може означати, що на порозі нова хвиля мобілізації, і треба показати, що з попередньою все добре", – зауважив радник ОП.

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За словами Арестовича, проблеми з мобілізацією в РФ досягли такого рівня, що у Кремлі не змогли їх проігнорувати.

"Це бажання говорити від імені народу в цьому випадку торкнулося проблем мобілізації. Це означає, що сигнал про неблагополучність мобілізації і неблагополучність того, що відбувається з мобілізованими, досягли такого рівня в Кремлі, що їх неможливо ігнорувати, і вийшов їх вирішувати особисто великий вождь. Тому що до цього він міг відбріхуватися і звалити все на Міністерство оборони", – пояснив він.

Зустріч Путіна з "матерями військових"

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 листопада Організаторка Ради матерів і дружин Ольга Цуканова звернулась до Путіна з проханням, зустрітись з російськими матерями, а не з кишеньковими жінками, які зададуть зручні питання.

25 листопада Путін провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України. Серед них не було представниць Ради матерів і дружин. ЗМІ встановили, ким були жінки, з якими зустрівся Путін, насправді.

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