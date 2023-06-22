На зустрічі президент США переплутав гімн своєї країни з гімном Індії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав США з офіційним візитом, і в тому числі зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляє видання Barron's, час зустрічі Моді торкнувся і війни в Україні, пообіцявши "працювати над миром" в країні.

"З самого початку подій в Україні Індія робила наголос на вирішенні спорів, діалог і дипломатію", - заявив Моді. "Ми повністю готові зробити свій внесок будь-яким можливим способом для відновлення миру".

Однак на зустрічі Моді і Байдена не обійшлося і без конфузу. Так, президент США переплутав гімн своєї країни з гімном Індії.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що під час програшу індійського гімну Байден притулив руку до серця. Через кілька секунд він зрозумів, що помилився, і повільно опустив руку.

Індія та війна в Україні

У травні президент України Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" провів зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це була їхня перша зустріч за час повномасштабної війни. Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Водночас Моді заявив, що його країна продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу.

Індія зазвичай утримувалася від відкритої критики Росії за загарбницьку війну, яку вона веде проти України, а також зміцнює економічні зв'язки з РФ, зокрема, збільшує закупівлі російської нафти.

У той же час західні ЗМІ відзначали, що Індія не підтримує війну проти України, але давно покладається на підтримку Москви в ООН і тому у неї немає іншого вибору, крім як підтримувати енергетичні та економічні зв'язки з агресором.

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