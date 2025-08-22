Така зустріч "стане приниженням" для Путіна, зазначають експерти

Президент США Дональд Трамп наполягає на особистій зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним, і сподівається, що вона закладе підґрунтя для припинення війни Росії в Україні. Однак, як пише ABC News, далеко не факт, що Путін справді піде на це, незважаючи на наполегливі заяви Білого дому про його згоду.

Як зазначає видання, навіть просто зібрати двох президентів в одній кімнаті було б важливим досягненням, але - з огляду на сотні тисяч загиблих і майбутнє обох країн - це може не дати позитивного результату. Окрім того, російські чиновники були вкрай стриманими у своїх коментарях щодо пропонованої двосторонньої зустрічі Путіна та Зеленського і тристоронньої зустрічі за участю Трампа.

"Це дає багато місця для спекуляцій", - заявив ABC News Борис Бондарєв, який працював у постійному представництві Росії при ООН у Женеві.

Що кажуть в Україні

Відсутність підтвердження з боку Кремля було сприйнято в Україні як ознаку того, що Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило ABC News, що українці "продовжують дуже і дуже скептично - це ще м'яко сказано - ставитися до Путіна і росіян у плані їхньої готовності рухатися вперед".

"Тому що, судячи з усього, Путін на все відповідав "ні", - додав співрозмовник видання. "Тому є скептицизм щодо того, чи погодиться він на це. Але вони виконали свою частину роботи правильно. Вони на все відповідали "так", були конструктивні, вони продемонстрували Трампу, що дійсно хочуть миру. І, знову ж таки, вони відчувають, що Трамп це бачить і розуміє".

Депутат Олександр Мережко заявив ABC News: "Я сумніваюся, що Путін погодиться на зустріч із Зеленським... Щоб уникнути тристоронньої зустрічі, Путін висуватиме різні абсурдні вимоги. Він може наполягати на виборах в Україні або чомусь подібному. Швидше за все, це буде човникова дипломатія на рівні міністрів закордонних справ".

Думки експертів

Олег Ігнатов, старший аналітик аналітичного центру "Кризова група" по Росії, заявив ABC News, що, на його думку, зустріч двох лідерів можлива, але організувати її буде непросто.

"За нормальної підготовки йдеться про місяці", - сказав Ігнатов. "Ми перебуваємо в ненормальній ситуації. Можливо, якщо Трамп наполягатиме, [Путін] погодиться, але це не означає, що їм це вдасться".

При цьому, якщо Путін все ж погодиться на зустріч, багато хто сприйме це як "більше, ніж поступку", заявив ABC News російський політолог Павло Лузін.

"Це стане серйозним ідеологічним викликом для всього російського керівництва", - сказав Лузін.

Бондарєв погодився, додавши, що особиста зустріч, яка завершиться без капітуляції України, "стане приниженням" для Путіна, "тому що він зустрівся з людиною, яку весь його народ вважає людиною нижчого рангу, або він програв, тому що не зміг змусити Зеленського капітулювати".

Зустріч Зеленського і Путіна

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна готова організувати переговори Зеленського і Путіна. За словами політика, в Угорщині будуть раді, якщо зможуть "сприяти успіху мирних зусиль".

Водночас президент України вважає, що було б справедливо вибрати, як місце зустрічі, одну з нейтральних країн Європи.

Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, будуть добре опрацьовані. Він укотре поставив під сумнів легітимність президента України.

