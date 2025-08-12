У Китаї запевнили, що підтримують усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни.

У Китаї заявили, що сподіваються на те, що всі сторони, зацікавлені в російсько-українській війні, зможуть взяти участь у мирних переговорах. Таку заяву зробив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише Newsweek.

Зазначається, що журналісти на брифінгу для преси 12 серпня поставили Лінь Цзяню запитання щодо рішення президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна провести саміт без запрошення представників України або Європейського Союзу.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, і радий бачити, що Росія і США підтримують контакти, покращують свої стосунки і просувають політичне врегулювання української кризи", - відповів він.

Представник МЗС Китаю підкреслив, що Пекін сподівається на те, що найближчим часом вдасться досягти справедливої і міцної мирної угоди.

Сенатор Грем пояснив, чому Путін погодився на зустріч із Трампом

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що причина, через яку російський диктатор Володимир Путін їде на Аляску, полягає в тому, що президент США Дональд Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні. За його словами, це стривожило главу Кремля.

Також Грем нагадав, що нещодавно президент США ввів нові мита для Індії через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту. Він вважає, що це також стривожило Путіна і весь Кремль.

