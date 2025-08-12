За словами Грема, важко уявити іншу людину, яка змогла б посадити Путіна за стіл переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, оскільки американський лідер зміг вплинути на нього. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News.

"Причина, через яку Путін їде на Аляску, полягає в тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - сказав він журналістам.

За словами Грема, важко уявити іншу людину, яка змогла б посадити Путіна за стіл переговорів про припинення вогню в Україні.

Крім того, сенатор-республіканець нагадав, що нещодавно президент США ввів нові мита для Індії через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту. Він вважає, що це також стривожило Путіна і весь Кремль.

"Він ударив по другому за величиною покупцеві російської нафти, що підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде на Аляску. Мир через силу", - підкреслив Грем.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Цю інформацію підтвердив помічник голови РФ Юрій Ушаков.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Трамп створив умови для переговорів про мирну угоду щодо України з Путіним. За його словами, Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску з боку США.

