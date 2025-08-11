Вде заплановано онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Європейські лідери хочуть провести з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом переговори, перш ніж він зустрінеться із кремлівським правителем Путіним на Алясці.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на обізнаних з цим питанням співрозмовників. Зазначається, що ці переговори розпочнуться після серії насичених дипломатичних зустрічей між представниками США, України та Європи.

За даними видання, послам Європейського союзу повідомили про переговори у неділю. Вже сьогодні, 11 серпня, міністри закордонних справ блоку мають провести віртуальну зустріч. Представник Євросоюзу зазначив, що американська сторона бере активну участь у дипломатичних переговорах та виявляє зацікавленість у співпраці з Європою.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Як відомо, вже 15 серпня на Алясці пройдуть переговори президента США та правителя Кремля. Це буде перша особиста зустріч лідерів двох країн за час повномасштабної війни в Україні.

Експерти вважають, що місце проведення саміту обрано через його стратегічне значення та близькість до російських кордонів. Аляска також є територією США, що не підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, що дозволяє уникнути ризику арешту Путіна.

Основною темою переговорів стане війна в Україні. Трамп висловив намір досягти припинення вогню, зокрема через можливі "обміни територіями", що викликало занепокоєння у Києві та серед європейських союзників, які наголошують на необхідності участі України в будь-яких переговорах.

Наразі участь президента України Володимира Зеленського у саміті не підтверджена. Європейські лідери та НАТО підкреслюють, що будь-яке мирне рішення повинно враховувати суверенітет України.

