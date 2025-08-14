При цьому, Трамп сподівається, що Путін збирається укласти угоду.

Напередодні зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню, пише The Guardian.

При цьому, президент США вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче укласти угоду.

На питання, чи могли його погрози щодо введення санкцій вплинути на Путіна, президент США заявив, що "все має вплив".

Він додав, що вторинні мита проти Індії "фактично змусили її відмовитися від купівлі нафти в Росії".

"Звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите першого за величиною клієнта, я думаю, що це, мабуть, має значення", – сказав голова Білого дому.

"Я не думаю, що ми зможемо домогтися негайного припинення вогню", - додав Трамп.

Головна мета завтрашнього саміту, за словами американського лідера, домовитися про другу зустріч за участю Зеленського. Трамп додав, що вже розглядаються три потенційні різні місця для наступної зустрічі. Тому, якщо вдасться домовитися з Путіним, тоді він негайно зателефонує Зеленському та європейським лідерам.

Також голова Білого дому заявив, що якщо зустріч пройде погано, тоді він взагалі нікому не зателефонує.

"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною і в цьому випадку я повернуся до управління країною", - сказав голова Білого дому.

На питання щодо проведення спільної прес-конференції з Путіним, Трамп відповів, що це питання не обговорювалося.

"Думаю, було б непогано провести спільну прес-конференцію, а потім окремі", - зауважив голова Білого дому.

Потім він додав, що проведе прес-конференцію в будь-якому випадку, навіть якщо переговори проваляться.

Зустріч на Алясці Трампа та Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кремлі пройшла нарада за участю російського лідера перед зустріччю на Алясці з президентом США. Путін зазначив, що адміністрація Дональда Трампа докладає "досить енергійних і щирих зусиль" щодо припинення бойових дій в Україні. За його словами, США хочуть вийти на "домовленості, що становлять інтерес для всіх залучених сторін" для тривалого миру.

Також ми писали, що помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомив, що зустріч політиків розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів. До складу делегації РФ на саміті увійшли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв. В Кремлі заявили, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа стане "українське врегулювання".