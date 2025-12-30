Зустріч Трампа та Зеленського була вигідною й для Путіна: в CNN навели аргументи

Риторика президента США вказує на те, що його основна позиція на переговорах полягає в тиску на Київ.

На перший погляд, це була одна з найкращих особистих зустрічей між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, пише CNN.

Видання поділилося, що це була їхня шоста зустріч за рік й протягом цього часу відносини між країнами загострилися до межі розриву і потребували регулярного та ретельного відновлення.

Зазначається, що Зеленський був одягнений у костюм – той самий строгий чорний компромісний варіант, який він носив у Білому домі в жовтні. Трамп назвав зустріч "чудовою" і запитав, чи сподобалася Зеленському та його генералу, який "виглядає як актор з центрального кастингу", їжа.

В публікації вказується, що хоча це й була незручна ситуація, але це далеко не те відкрите приниження українського лідера, яке відбулося в Овальному кабінеті в лютому.

На думку видання, під маскою ввічливості, риторика президента США свідчить про те, що його основна позиція в переговорах, як і раніше, полягає в тиску на Київ і заспокоєнні Москви.

Що стосується найскладнішого питання - територій, то президент США, як вказало видання, припустив, що її все одно можуть "захопити" в найближчі місяці.

Тому, він зауважив, чи не краще Україні укласти угоду зараз. Як йдеться в статті, ця фраза була дивно схожою на слова помічника Кремля Юрія Ушакова, який поділився деталями телефонної розмови між очільником Білого дому та російським диктатором, що відбулася раніше в неділю до зустрічі Трампа та Зеленського.

"З огляду на ситуацію на передовій, українському режиму було б розумно без зволікань прийняти це рішення щодо Донбасу", - сказав Ушаков.

Зазначається, що хоча Україна все більше відкривається для обговорення територіальних поступок, президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що відмова від української землі або зміна її статусу, ймовірно, вимагатиме проведення референдуму.

Президент України зауважив, що це неможливо без досягнення тимчасового перемир'я, яке має тривати щонайменше 60 днів.

Видання поділилося, що напередодні 2026 року активізувалися дипломатичні події: спочатку відбудуться зустрічі на рівні радників, потім на початку січня в Парижі збереться "Коаліція бажаючих". Зеленський не виключив, що після цього відбудеться саміт у Вашингтоні за участю Трампа.

Додається, що адміністрація Трампа запропонувала продовжити обговорення в декількох робочих групах, й цю ідею підтримали в Москві. Хоча, як вказує видання, в цьому передбачуваному циклі не можна виключати раптових змін.

"Можливо, боротьба за Трампа для України ще не програна. Лідери зустрічаються, переговори тривають", - поділилася голова Українського форуму в лондонському аналітичному центрі Chatham House Орися Луцевич у дописі на X.

Проте колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив менш оптимістичну думку.

"Якщо ви хочете щось відкласти на невизначений час – створіть кілька робочих груп", - написав він.

