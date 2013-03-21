Міністр оборони відвідав Чернівецький гарнізон

Павло Лебедєв разом з групою генералів та офіцерів Генерального штабу ознайомились із розташуванням військової частини, оглянули казармені приміщення, солдатську їдальню, а також навчальні класи військової кафедри, що знаходяться на території полку.

Спілкуючись із командирами підрозділів, Міністр оборони запитав про стан техніки, яка стоїть на озброєнні, та окремо поцікавився зразками ОВТ, які потребують ремонту.

На командному пункті 300-го окремого механізованого полку керівник оборонного відомства заслухав командира полковника Сергія Шаптала, який доповів про відмобілізування військової частини та приведення у бойову готовність.

У свою чергу Головний інспектор Міністерства оборони України Валерій Фролов, який супроводжував Павла Лебедєва, зазначив, що це одна з трьох військових частин Західного регіону, яка підлягає інспектуванню.

– Маючи на меті сформувати суть проблем і намітити шляхи їх вирішення, Головна інспекція Міністерства оборони України протягом лютого-березня проводила комплекс заходів по визначенню стану техніки та озброєння у військах. Було виявлено багато проблем із застарілою технікою, – розповів Валерій Фролов.

За його словами, вже проведено цілий комплекс заходів щодо відновлення цієї техніки, визначені перспективні завдання для ремонтних підрозділів.

Міністр оборони України Павло Лебедєв спостерігав за діями військовослужбовців полку після отримання сигналу «Тривога».

Уся техніка військової частини була знята зі зберігання, а частина підрозділу – виведена у визначений район. Також було розгорнуто тиловий і командний пункт управління. Паралельно зі здійсненням технічних заходів штаб полку приймав рішення по тактичній обстановці.

– Це було для частини абсолютно раптово, – підкреслив головний інспектор Міністерства оборони України Валерій Фролов. – Стало зрозуміло, що є багато проблем і багато напрямків, над якими потрібно працювати і вирішувати.

За результатами роботи Міністр оборони дав критичну оцінку 300-му окремому механізованому полку. Проведена у цій військовій частині робота свідчить, що подібна ситуація може бути і в інших військових частинах. Тож ця перевірка може слугувати прикладом, щоб розібратися з майбутніми рішеннями і приведенням Збройних Сил до того рівня, якого вимагає Президент України – верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, – зазначив Валерій Фролов.