У Львові триває головна конференція з планування багатонаціонального навчання “Кленова арка-2013”

Метою заходу, в якому беруть участь більше 40 представників Збройних Сил України, а також військових відомств Канади, Польщі та Литовської Республіки, є визначення, узгодження та координація питань, пов’язаних з проведенням цьогорічного навчання.

Під час відкриття конференції учасників привітав перший заступник начальника Академії полковник Ігор Гордійчук. Він нагадав, що заходи міжнародного військового співробітництва є одними із пріоритетних для особового складу навчального закладу.

– Проводячи подібні заходи на базі Академії сухопутних військ, ми переймаємо безцінний досвід підготовки військ та проведення миротворчих операцій за найкращими світовими стандартами. А це є запорукою якісної підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України, – сказав він.

Також від української сторони до присутніх звернувся співкерівник навчання, заступник командира 80-го окремого аеромобільного полку підполковник Володимир Шворак.

– Основу цьогорічного навчання ми заклали під час початкової конференції. А за цей тиждень нам необхідно остаточно визначитися із тематикою конкретних заходів навчання, вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення, фінансування, проходження митного контролю тощо, – зазначив офіцер.

За словами представника Департаменту військового співробітництва та бойової підготовки Міністерства оборони Канади майора Крістіана Папіно, який є співкерівником організаційного комітету та самого навчання, цьогорічний захід буде суттєво відрізнятись від попередніх за масштабами.

– Командно-штабна фаза залишиться у форматі роботи штабів багатонаціонального батальйону та рот, а під час польової, на відміну від попередніх років, коли навчання проводились у форматі однієї багатонаціональної роти, цього разу виконуватиме завдання багатонаціональний батальйон, у склад якого увійдуть підрозділи ЗС України, Польщі та Литовської Республіки, – повідомив іноземний офіцер.

Основними завданнями “Кленової арки–2013” стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, військові інструктори Збройних сил Канади навчатимуть українських, польських та литовських військовослужбовців діям у різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протидіяти супротивнику в міських умовах.

Проведення навчань серії “Кленова арка” може стати важливим етапом у створенні литовсько-польсько-української бригади. Наміри про це раніше були озвучені сторонами. У разі підписання відповідних угод це миротворче з’єднання буде виконувати завдання із підтримки миру у тих куточках нашої планети, де в цьому буде потреба, та згідно з міжурядовими рішеннями країн-учасниць.

За час проведення головної конференції учасники відвідають Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, де проходитиме навчання. Там вони оцінять ефективність його об’єктів і місцевості, а також спланують розміщення штабів та підрозділів. Також спланований огляд Центрального військово-медичного клінічного центру Західного регіону. До завершення конференції учасники повинні визначитись із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження митного контролю, затвердити технічну угоду та вирішити інші питання.

Це вже другий захід із планування “Кленової арки–2013”. На початку лютого відбулася початкова плануюча конференція, під час якої представники країн-учасниць узгодили ключові питання проведення навчання. Остаточні домовленості будуть досягненні під час заключної плануючої конференції, яка відбудеться тут в червні.