У Дніпропетровську відкрили пам’ятний знак Герою Радянського Союзу Михайлу Панікасі

В урочистому відкритті взяли участь Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод, народні депутати, військовослужбовці місцевого гарнізону, ветерани війни та Збройних Сил, вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героя України Євгена Березняка та мешканці міста.

– Подвиг нашого земляка Михайла Панікахи, який віддав життя за Велику Перемогу над фашистськими загарбниками – приклад безмежної відданості своїй землі, незламної сили духу і самовідданого служіння людям. Такі приклади змушують націю об’єднатися навколо спільних вічних цінностей, проявляти найкращі якості, – сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час урочистої церемонії.

Пам’ятний знак, вирізаний в граніті скульптором Валентиною Щедровою, встановили в обласному центрі на розі вулиць Панікахи та Запорізького шосе. Учні загальноосвітньої школи №78 – учасники військово-патріотичної експедиції у місто-герой Волгоград, до місць сталінградських бойовищ, заклали в пам’ятний знак капсулу з землею із місця загибелі Михайла Панікахи на Мамаевому Кургані.

Олександр Вілкул зазначив, що зведення та благоустрій пам’ятників героям війни, пошук і впорядкування військових поховань – це частина системної роботи Уряду з увічнення пам’яті та підготовки до святкування 70-річчя Великої Перемоги.

– Протягом цього року були упорядковані тисячі пам’ятників та меморіалів. Проведено 7 великих пошукових експедицій, в ході яких було знайдено близько тисячі невідомих поховань часів Великої Вітчизняної війни. Завдяки цим роботам багато сімей дізналися про долю своїх близьких, – сказав Олександр Вілкул.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героя і воїнів, які віддали своє життя за визволення рідної землі, поклали квіти до пам’ятного знака.

Довідково: 2 жовтня 1942 року під час одного з боїв за Сталінград заступник командира відділення першої роти 883 стрілецького полку 193 стрілецької дивізії 62 армії, 28-річний матрос-піхотинець Михайло Панікаха вийшов один на один проти ворожого танка, маючи з собою тільки дві пляшки з горючою сумішшю. Коли одна пляшка, що була пошкоджена від кулі, обдала бійця вогнем, він не зупинився, а вдарив вдруге по решітці моторного люка танка. Спалах вогню поглинув його разом з підпаленою фашистською машиною.