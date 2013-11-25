Делегація Міноборони зустрілася з представниками політичних та військових структур штаб-квартири НАТО

Під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО з політики та безпеки Террі Стаматополусом сторони обговорили стан співробітництва України та НАТО у сфері військової освіти та визначили напрямки взаємодії на перспективу.

Заступник Генерального секретаря НАТО наголосив, що проект співробітництва з Україною, що має на меті підтримку процесу реформування військової освіти відповідно до сучасних стандартів, є найбільш масштабним серед країн-партнерів. Він звернув увагу на успішний початок реалізації заходів Дорожньої карти співробітництва України та НАТО з удосконалення військової освіти на 2013 – 2016 роки, у рамках якої, починаючи з березня цього року, проведено вісім заходів.

Керівник української делегації директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони генерал-майор Ігор Толок подякував за всебічну допомогу, яка надається нашій державі з боку НАТО, країн-членів Альянсу та партнерів, їх навчальних закладів та дослідних установ.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність до продовження практичної взаємодії у рамках вищезгаданої Дорожньої карти.

Під час зустрічі із заступником начальника Управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу НАТО бригадним генералом Іваном Карузо було розглянуто питання щодо посилення військового напрямку конструктивного партнерства з Альянсом, зокрема, підвищення ефективності використання Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Начальник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук запропонував представникам НАТО заходи, спрямовані на підвищення спроможностей Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ для його спільного використання під час проведення навчань та тренувань в рамках програми “Партнерство заради миру”.

За підсумками зустрічі сторони домовилися розглянути пропозиції щодо напрямку співробітництва під час штабних переговорів України та НАТО з планування заходів на 2014 рік.