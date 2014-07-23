За добу терористи 16 разів обстріляли позиції сил АТО, 5 військових поранені - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Протягом доби терористи 16 разів обстріляли блокпости та позиції підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Макарове, Дібровка, Дякове, Стукалова Балка, Маринівка, Кожевня, Луганськ, Іллічівка, Донецьк, Амвросіївка, Авдіївка, Тарани», - сказав він.

«При цьому вони (терористи) використовували російську техніку», - додав Лисенко.

Читайте такожТри українські пункти пропуску постійно обстрілюються з боку РФ - РНБО Він заявив, що «за минулу добу у нас не загинуло жодного військовослужбовця, проте 5 військових отримали поранення».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня військовослужбовці ЗС України та інших військових формувань, які беруть участь в АТО, звільнили від терористичних угруповань місто Сєвєродонецьк Луганської області.