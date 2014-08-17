Військовослужбовці 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії провели тренування з евакуації на воді

Екіпажі вертольота Мі-8 практично відпрацьовували польотні завдання на виконання рятувальних робіт з режиму висіння над водною поверхнею. Роль умовно постраждалих виконували рятувальники та медики загону, які за допомогою сигнальних засобів позначали своє місце знаходження. З вертольота, що на кілька секунд зависав над об’єктом пошуку, лебідкою опускався трос з кріслом для евакуації. Його фіксація в руках потерпілого засвідчувала виконання екіпажем польотного завдання, і вертоліт залишав зону проведення рятувальної операції. На землі проходила заміна екіпажу, який заново відправлявся на пошук та евакуацію потерпілих. Загалом впродовж тренування було проведено вісім евакуацій.

Зі слів командира 56 окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН у Ліберії, військового льотчика I класу полковника Петра Пліса, тренування носило умовний характер і передбачало відпрацювання льотним складом низки складних практичних елементів.

— Серед усіх національних контингентів, які під егідою ООН виконують миротворчу місію у Ліберії, лише українські військові здійснюють авіаційні завдання з пошуку та евакуації потерпілих як і з суші, так і з водної поверхні. Щодня для виконання таких завдань у тридцяти хвилинній готовності перебуває визначений екіпаж загону. Досвід проведення пошуково-рятувальних операцій є як у льотного складу, так і в рятувальників загону. Такі тренування дають кожному військовослужбовцю хорошу практику та можливість підтримувати свій фаховий вишкіл на високому рівні, — зазначив полковник Петро Пліс.

Керівник тренування, заступник командира загону з льотної підготовки підполковник Євген Вакуленко зауважив, що специфіка проведення рятувальної операції в режимі висіння над водною поверхнею має багато особливостей.

— У першу чергу, це стосується зниження та зависання над об’єктом пошуку. З висоти 25 метрів шквальний потік повітря від гвинтів вертольота хвилями розганяє усе навкруги. Водночас під самим вертольотом утворюється так звана «мертва зона», і дуже важливо, щоб об’єкт пошуку в момент зависання вертольота перебував саме там. Такий режим висіння над водою потрібно витримати протягом проведення евакуації, — підполковник Євген Вакуленко.

За роботою українців спостерігали представники Місії ООН у Ліберії начальник AIR OPS Center Місії, представники регіонального офісу з керування безпекою польотів західноафриканського регіону, відділу технічного контролю та контролю якості авіації ООН. Усі вони дали високу оцінку роботи українських миротворців.