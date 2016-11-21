Державно-приватне партнерство може стати найважливішим інструментом розвитку малого та середнього бізнесу - голова УСПП

Державно-приватне партнерство може стати найважливішим інструментом розвитку малого і середнього бізнесу, що дасть змогу сформувати в країні сильний середній клас.

Читайте такожУ Києві відкрився регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Про це заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах на бізнес-форумі в рамках проекту «Україна - країна підприємців» у Києві.

«Дуже важливо в нашій державі сучасне, ефективне державно-приватне партнерство. Держава повинна відповідати за правила гри у всіх напрямах - у податках, на митниці, на грошово-кредитному ринку тощо. А бізнес платить податки і створює робочі місця. Це той баланс, який є основою економічного розвитку», - сказав він.

За словами Кінаха, в умовах значної макроекономічної нестабільності в країні малому і середньому бізнесу, який є основним джерелом нових робочих місць, необхідно надати державну підтримку в доступі до фінансових ресурсів.

«Механізм компенсації вартості позикових ресурсів є важливим інструментом, який дозволить малому бізнесу розвиватися, а економіці - процвітати», - наголосив голова УСПП.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кінах заявляв, що розвиток малого бізнесу, який може початися у разі ефективної програми державно-приватного партнерства та розвитку технологій мікрокредитування, дасть змогу створити в Україні 1 млн робочих місць.

УСПП і «ПриватБанк» запустили спільну програму «Україна - країна підприємців», яка надає консультаційну та фінансову підтримку малому бізнесу. В рамках програми «ПриватБанк» створив P2B-платформу кредитування «КУБ».

Малий і середній бізнес, який скористався кредитуванням через платформу «КУБ», акумулюючи кошти людей, які бажають інвестувати в розвиток підприємництва, в 2016 році створив понад 80 тис. робочих місць.