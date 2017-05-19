В Україні створили всеукраїнську мережу доброчесної бізнесу для боротьби з корупцією

Рада бізнес-омбудсмена за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Організації економічного співробітництва та розвитку об'єднала 46 українських та міжнародних компаній, які прагнуть працювати чесно та прозоро, у всеукраїнську мережу доброчесного бізнесу для боротьби з корупцією на рівні підприємств.

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Про це в ході брифінгу повідомив журналістам бізнес-омбудсмен України та ініціатор створення системи Альгірдас Шемета.

За його словами, 46 компаній підписали декларацію про доброчесність, компанії - члени мережі регулярно підтверджуватимуть рівень своєї доброчесності.

«Корупція залишається основною перешкодою для економічного зростання України. За даними Transparency International, Україна посідає 131 місце з 176 позицій у рейтингу сприйняття корупції. Створення мережі дозволить об'єднатися лідерам ділової спільноти України, які усвідомлюють важливість прозорого бізнесу і готові стати прикладом для інших компаній. Ми активно підтримуватимемо діяльність мережі», - зазначив Шемета.

За його словами, ініціативна група, до якої входять представники 46 компаній, найближчим часом розробить критерії, за якими оцінюватиметься добропорядність тієї чи іншої компанії. Крім того, омбудсмен розглядає можливість надання певних преференцій для бізнесу, що входить до списку.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала в спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За планом уряду, цього року наша країна може ввійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – до ТОП-20. Однак для цього необхідно ухвалити пакет із більш ніж 30 законопроектів, частину з яких уже зареєстровано в парламенті, а частину має бути затверджено урядом.