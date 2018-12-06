08-09 грудня 2018 року у самому серці нашої країни, а саме на Хрещатику, 2 у Києві, в Центрі Національної Ідеї «Український Дім» пройде II міжнародний фестиваль «Майстри Сталевої Грані».

Вже добре знаний проект «Сталева Грань», який десять років поспіль є основною подією в Україні для захоплених людей, що цінують холодну красу, пропагують здоровий спосіб життя, заняття спортом, бойовими мистецтвами, самозахистом та готові вчитися навичкам ковалів, гончарів, лимарів й багатьох інших майстрів, продовжує розвивати додатковий проект, де ще більше уваги буде приділяється розвитку культури та ознайомленню з процесами виготовлення виборів з металу, шкіри, глини тощо.

8 та 9 грудня на відвідувачів фестивалю чекатимуть майстри ножової справи, ковалі, гончарі, майстри різноманітних народних українських промислів.

8 грудня о 10:30 розпочнеться встановлення та реєстрація нового національного досягення — ковальського рекорду «Найменша кована карта України» в категорії «Найменші об’єкти».

Традиційно, як для Сталевої Грані, можна буде не тільки побачити роботу професіоналів ножових, ковальських, гончарних справ та інших народних ремесел, а й спробувати щось зробити самостійно.

Крім того відвідувачі зможуть побачити шабельні бої, відвідати семінари із домедичної допомоги, прийняти участь у конкурсах, що проводяться як для дорослих, так і для малечі та навіть навчитися створювати мультфільми.

Родзинкою цього фестивалю стане відтворення вікових традицій й велика кількість різноманітних майстер-класів від представників Національного музею народної архітектури та побуту України та Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана"

Багато з майстер-класів буде проводитися уперше.

Графік роботи II міжнародного фестивалю «Майстри Сталевої Грані»:

08.12.18: 11.00 - 19.00; 09.12.18: 10.00 - 17.00.

Адреса: Київ, вулиця Хрещатик, 2, Український Дім.

Квитки: дорослий – 50 гривень; діти до 10 років – безкоштовно.

Мобільний телефон : +380 66 172-178-5

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