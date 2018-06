Ані Лорак та Діма Білан співали сьогодні вночі в Лондоні

Діма Білан та Ані Лорак в ніч з суботи на неділю виступили в Лондоні в рамках європейського туру переможців "Євробачення".

Кількасот лондонських шанувальників "Євробачення" дістали цієї ночі можливість почути дві кращі пісні конкурсу - Believe Me і Shady Lady - живцем зі сцени модного нічного клубу Scala в центрі британської столиці. Саме тут трохи більше місяця тому відбулася вечірка-прев`ю "Євробачення", де брала участь Ані Лорак та інші європейські виконавці.

Лондон став і головною зупинкою в турне переможців "Євробачення", яке проводиться другий рік поспіль з метою познайомити європейську публіку з учасниками пісенного конкурсу.

Ближче до півночі на сцені з`явилися британські переможці та учасники "Євробачення" минулих років.

Потім під супровід скрипаля Едвіна Мартона з його незмінною скрипкою Страдіварі Білан знову порадував глядачів своєї Believe Me і ще однією піснею. Ані Лорак приготувала для цього вечора програму з чотирьох номерів, включаючи нові прочитання відомих хітів Тіни Тернер і групи Bon Jovi - "Simply The Best" і "It`s My Life". Енергійний і потужний виступ української співачки нікого не залишив байдужим, пише кореспондент РІА "Новости", а сама Ані, здавалося, відчувала віддачу залу і не хотіла йти з сцени.

У бесіді з журналістами після концерту вона підтвердила, що "хотіла співати ще і ще", попри втому від перельотів і напружений графік. "Враження приголомшливі! Публіка просто мене ощасливила сьогодні, мені кричали "Королева", мене зустрічали як справжнього переможця. Я завоювала їх серця, а це дорогого варте".

У найближчих планах у неї - поїздка до Москви на церемонію вручення премій "Муз-TV", а потім концерт у Туреччині. "Роберто Каваллі, який шив мені плаття, теж запросив на свій показ", - розповіла артистка.

"Наше завдання зараз - закріпити наш успіх, мабуть буде новий альбом англійською мовою в тенденції Shady Lady", - додала вона.

Відповідаючи на запитання журналіста про повноцінний концерт у Лондоні, Ані Лорак сказала, що хоче провести такий виступ і зробити його інтернаціональним. "У нас немає проблем зібрати діаспору, багато українців і росіян прийде, але нам хочеться, щоб на концерт прийшли справжні англійці, яким ця музика подобається і які голосуватимуть своїми фунтами", - зазначила Ані Лорак.