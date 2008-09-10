Є ідея: кільце 50-80-поверхових будинків довкола центру Києва

Постійна комісія Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури прийняла за основу містобудівну Концепцію розміщення висотних будинків і споруд в столиці на період до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні комісії.

Члени комісії доручили підготувати більш розширену документацію зазначеної концепції для розгляду та вивчення в інших профільних комісіях міськради, а також доручили Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подати Київраді свої пропозиції та зауваження щодо зазначеного документу.

Запропонована до розгляду концепція розроблена на замовлення Головного управління містобудування, архітектури та дизайну ТОВ “Академія архітектури”. До участі у її розробці залучено провідних спеціалістів з питань архітектури та містобудування столиці.

Документ розроблено з метою упорядкування зведення висотних будівель у місті та створення містобудівної основи для подальшої забудови міста і формування просторових орієнтирів у масивах міської забудови біля станцій метрополітену та головних міських магістралей.

Загальна вартість реалізації концепції, за попередніми підрахунками, згідно з пояснювальною запискою, становитиме близько 7 мільярдів умовних одиниць.

Напрацьований відповідний проект рішення Київради передбачає схвалити містобудівну концепцію розміщення висотних будинків та споруд, згідно з якою буде визначено зону, де не допускається розміщення висотних споруд, зокрема, в історичному центрі, в історичних ареалах, у зонах охорони пам’яток культурної спадщини, на дніпровських схилах.

Пропонується сформувати внутрішнє кільце за межами центральної історичної частини у складі десяти висотних містобудівних комплексів багатофункціонального призначення з граничною поверховістю до 50-80 поверхів. Це, зокрема, можливо, на Рибальському півострові, у районі Нижньої Телички, а також на таких головних площах міста як Московська, Либідська, а також у районі станції метро “Дорогожичі”, а також Протасового Яру.

Як зазначила начальник управління аналітично-наукових досліджень Центру містобудування та архітектури Тетяна НЕЧАЄВА, яка виступала з доповіддю по концепції, визначені території для багатоповерхової забудови матимуть окремі будинки з поверховістю 50-80 поверхів, і ця поверховість знижуватиметься до рівня рядової забудови, що оточує ці території.

Концепція передбачає створення зовнішнього кільця у зонах в’їздів до міста з регіонів у складі шести висотних містобудівних комплексів поверховістю до 100-120 поверхів регіональних багатофункціональних центрів для виконання ділових столичних функцій.

Т.НЕЧАЄВА також повідомила про пропозиції щодо формування акцентних центрів на масивах житлової забудови, де допускатиметься зведення до 15 висотних будівель громадсько-житлового призначення поверховістю до 50 поверхів.

За її словами, концепція враховує розміщення паркінгів. Також документ враховує норму щільності забудови і щільності населення на територіях висотної забудови.

Питання стосовно того, як надалі вчиняти з дозволами, які вже надані для зведення висотних будівель у центрі міста, буде опрацьовуватись спеціалістами та депутатами Київради.