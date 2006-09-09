Дніпропетровськ відзначає своє 230-річчя (історична довідка)

Сьогодні Дніпропетровськ відзначає День міста та 230-річчя з дня заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, за традицією урочисті заходи розпочалися зі святкового молебню у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Одразу після цього відбулася урочиста церемонія відкриття нового приміщення Дніпропетровського Єпархіального управління Української православної церкви Московського патріархату.

Основні заходи Дня міста пойдуть на Набережній над Дніпром та парках обласного центру. Серед “родзинок” цьогорічного свята Дніпропетровська – чемпіонат України з історичного фехтування “Степовий орел”, фестиваль церковних дзвонів та презентація Катерининського балу.

Серед VIP-гостей Дня міста у Дніпропетровську очікують екс-губернаторів області Юрія ЄХАНУРОВА та Володимира ЯЦУБУ.

Довідка. Містові, яке носить нині ім`я Дніпропетровськ, готувалася доля Південної столиці Російської імперії. Наслідуючи Петра Першого, Катерина бажала подарувати Росії столицю свого імені, збудовану на нових землях. Для цього, навесні 1776 р. азовський губернатор В.О. Чертков, розпорядженням генерал-губернатора Новоросії Потьомкіна, був відправлений шукати відповідне місце.

Василь Олексійович, розглянув "нічийні" землі розігнаного за рік перед тим війська Запорізького і вибрав зручне, на його думку, місце - при впадінні р. Кильчень у р. Самара (на околиці сучасного Новомосковська).

23 квітня 1776 р. Чертков рапортував Потьомкіну про складання проекту і кошторисів будівництва міста, назвавши загальну суму в 137140 р. 32,5 коп. 2 лютого 1777 р. план був затверджений і Катеринослав з`явився на картах Імперії.

Протягом літа-осені 1778 р. до Катеринослава перебралася адміністрація Азовської губернії на чолі з Чертковим. У 1782 р. в місті налічувалося 2194 осіб, переважно - вивезені з Криму греки та вірмени. Було споруджено 4 церкви - російська, грецька, вірменська і католицька, - міська школа і губернське училище.

На жаль, підвело Катеринослав-1 місце: навесні розливи займали всю рівнину, залишаючи на літо гнилі болота. Не виправдалися надії на судноплавство - р. Самара виявився непрохідною для торгових кораблів. І будівельники відмовилися від старих планів – за указом Катерини II від 22 січня 1784 р., нове місце розташування губернського міста Катеринослава визначилося "по лучшей надобности по правой стороне реки Днепра у Кайдака...".

Життя Катеринослава-Кільченського продовжилося під ім`ям Новомоськовськ. А рік заснування дістався нинішньому Дніпропетровську.