Катеринчук і Мартинюк вступилися за автовласників

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на засіданні 6 лютого більшістю голосів підтримав ініціативу народних депутатів України Миколи КАТЕРИНЧУКА та Адама МАРТИНЮКА про скасування існуючих норм транспортного збору й доручив депутатам відпрацювати документ, яким буде передбачено відповідні зміни до державного бюджету.

Про це повідомив після засідання комітету лідер Європейської партії України, народний депутат України М.КАТЕРИНЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Я вважаю, що в нинішній ситуації таке рішення є єдино правильним. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми відпрацюємо спільний документ і на найближчому пленарному засіданні приймемо відповідний законопроект», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи включення податку з власників транспортних засобів у ціну пального народний депутат зазначив: «Така ідея мені видається слушною і я сподіваюсь, що комітет дасть доручення Міністерству фінансів відпрацювати механізм її реалізації. Адже тут важливо врахувати пільгові категорії автовласників: інваліди, «чорнобильці», ветерани війни, сільгоспвиробники та ін. Саме така рекомендація буде озвучена нашим комітетом Мінфіну. Я вважаю, що в цьому руслі і варто розв‘язати проблему багаторазового підвищення ставок транспортного збору та врешті-решт зняти соціальне напруження».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 р. Верховна Рада прийняла закон, який збільшує податок з власників транспортних засобів, зокрема при першій реєстрації, у 5-10 разів.

2 лютого Кабінет міністрів запропонував диференціювати і скоротити транспортні збори на автомобілі з об`ємом двигуна від 2,2 до 3 літрів.

«Необхідно розробити такий законопроект, який усе поставить на свої місця, як це планував уряд. Йдеться про збільшення податку для власників транспортних засобів, особливо дорогих і престижних машин, щоб це не стосувалося середнього класу, бідних людей», - заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що уряд при внесенні відповідного законопроекту на розгляд парламенту в грудні 2008 року мав на меті збільшити транспортний збір для власників дорогих машин, які є предметом розкошів.

«Але, на жаль, після роботи в профільних комітетах Верховної Ради депутатським корпусом з голосу з незрозумілих обставин понавносили в цей законопроект стільки змін і доповнень, і стільки абсолютно непрорахованих пропозицій, що на виході вийшов закон, який ущемляє інтереси малих і середніх підприємців, середнього класу і навіть найбідніших людей», - пояснила вона.